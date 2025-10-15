Giornata mondiale dell’alimentazione, si celebra il 16 ottobre: c’è anche un concorso per bambini e ragazzi

Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione (GMA), una ricorrenza nata per ricordare l’anniversario della data di fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, comunemente conosciuta come FAO, istituita a Québec (Canada) il 16 ottobre 1945.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025, nel suo 80° anniversario, fa appello alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, sostenibile, prospero e sicuro dal punto di vista alimentare. La collaborazione tra governi, organizzazioni, settori e comunità può trasformare i sistemi agroalimentari affinché tutti abbiano accesso a un regime alimentare nutriente, vivendo in armonia con il pianeta.

In occasione di questa ricorrenza è stato anche lanciato il Concorso Poster della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2025.

Possono partecipare bambini e ragazzi con un’età compresa tra 5 e 19 anni.

E’ necessario scattare o scansionare un’immagine del poster e iscriversi compilando il modulo sul sito web. Una giuria selezionerà tre vincitori in ogni categoria di età, che saranno annunciati a dicembre. I vincitori saranno promossi anche dagli uffici della FAO in tutto il mondo e riceveranno un Certificato e un pacco dono a sorpresa.

Il termine per le iscrizioni è il 7 novembre 2025.