In occasione della giornata mondiale dell’ambiente, lunedì 5 giugno, Fondazione Avsi presenta “Protagonisti del cambiamento. Insieme”, un evento trasmesso in streaming da Verona pensato per le scuole ma aperto a tutte le persone interessate ad approfondire le tematiche di sviluppo e ambientali, con collegamenti dall’Italia e dal Kenya.

Dalle 10 alle 11.30 docenti e studenti della scuola Lorgna Pindemonte insieme a Maria Ricci, Avsi Deputy Secretary General, Valentina Frigerio, responsabile per Avsi del progetto Energy, Giulia Bossi, coordinatore del programma di sostegno a distanza di Avsi, si collegheranno con Avis in Kenya, per condividere video, storie dal campo e pillole sulla sostenibilità.

L’iniziativa è parte del progetto Energy, il programma formativo e didattico di Educazione alla Cittadinanza Globale (Educazione civica) proposto da Avsi a più di 50 scuole italiane.

Con il progetto Energy Avsi, che da più di 50 anni opera nel mondo con progetti di sviluppo e aiuto umanitario, entra nelle scuole italiane con una proposta formativa originale, pensata per docenti e studenti con l’obiettivo di affrontare il tema del cambiamento climatico con esperti del settore.

L’obiettivo di questo intervento è formare attori consapevoli del cambiamento climatico dando valore all’importanza dell’azione del singolo e alla visione globale del problema.