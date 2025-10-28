Giovani e dipendenze, a Catania l’iniziativa “Ripensarsi, uno spazio di tregua per un racconto possibile”

Saranno circa 1.000 gli studenti di scuole di Catania, Gravina, Pedara, Camporotondo, San Pietro Clarenza, Solarino e Floridia, che parteciperanno al progetto contro le dipendenze “Ripensarsi, uno spazio di tregua per un racconto possibile”. La conferenza stampa di presentazione di terrà venerdì 31 ottobre, alle ore 10:30, presso la Sala della Notte del Palazzo della Cultura di Catania (Via Vittorio Emanuele II, 121).

Confronto e condivisione contro le dipendenze

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo, ascolto e riflessione, dove persone, istituzioni e realtà sociali possano incontrarsi per condividere esperienze e costruire insieme percorsi di consapevolezza e rinascita. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche contro la Droga e le altre Dipendenze, e vede la partecipazione di numerosi enti e amministrazioni locali impegnati nella promozione del benessere sociale e nella prevenzione delle dipendenze. L’incontro sarà un momento di confronto e condivisione per raccontare le finalità e le azioni del progetto, che intende promuovere nuove forme di partecipazione, inclusione e supporto alla comunità, con particolare attenzione ai giovani e alle fragilità sociali.

Gli interventi previsti e le scuole coinvolte

Alla conferenza interverranno: Enrico Trantino, sindaco di Catania; Bruno Brucchieri, assessore comunale ai Servizi sociali, Inclusione sociale e Famiglia; Eliana Chiavetta, presidente Amici di San Patrignano Sicilia; Pascal La Delfa, presidente Oltre le Parole Onlus; Claudia Pasqualino, presidente Cooperativa Sociale Mosaico; Tiziano Spada, sindaco del Comune di Solarino (SR); Marco Carianni, sindaco del Comune di Floridia (SR); Marieve Paparella, vicesindaco del Comune di Floridia. Parteciperanno inoltre i dirigenti scolastici degli istituti coinvolti nel progetto: I.C. Elio Vittorini di Solarino; I.C. De Amicis Pirandello di Floridia; Liceo Statale G. Lombardo Radice di Gravina di Catania; I.C. Elio Vittorini di San Pietro Clarenza, I.O. Statale Pestalozzi di Catania.