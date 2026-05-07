Giuseppe D’Aprile rieletto segretario generale Uil Scuola: “Il sindacato deve vivere nei luoghi di lavoro per intercettare bisogni reali”

Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale della UIL Scuola oggi, 6 maggio. Il Congresso nazionale, riunito al Palacongressi di Riccione, ha confermato all’unanimità D’Aprile alla guida dell’Organizzazione, affidandogli il mandato per i prossimi quattro anni.

Nel corso dei lavori congressuali è stata inoltre riconfermata la Segreteria nazionale composta da Francesca Ricci, Enrico Bianchi, con l’incarico di tesoriere, Roberto Garofani, Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo.

Le parole di D’Aprile

“Continueremo nella strada tracciata – ha dichiarato il Segretario D’Aprile – attraverso un modello organizzativo che valorizzi ancor di più i territori come luoghi fondamentali di rappresentanza, partecipazione e contrattazione. Le scuole, le realtà locali e le specificità territoriali ne sono parte essenziale. Il sindacato deve vivere nei luoghi di lavoro per poter intercettare bisogni reali e offrire risposte concrete ed efficaci”.

“Questo modello rafforza la democrazia interna e il legame con le RSU e i terminali associativi. Abbiamo reagito fin qui, evidentemente con le giuste strategie politiche, per difendere il nostro posto di lavoro e la dignità del lavoro, proponendo un sindacato credibile ed autorevole che ha messo al centro le persone. Sono principi che resteranno al centro delle azioni che abbiamo intrapreso”, ha concluso.

D’Aprile alla guida della Uil Scuola dal 2022

D’Aprile, cinquant’anni, nativo della Calabria, è stato eletto nell’agosto del 2022, quasi quattro anni fa, succedendo a Pino Turi, che ha così concluso il secondo mandato.