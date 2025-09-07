Gli alunni che lasciano la scuola scesi all’8,3%, meno che in Germania. Valditara: merito della nostra “stretta” imposta da decreto Caivano e Agenda Sud

Grazie alle disposizioni del Governo Meloni, l’abbandono scolastico sotto i 16 anni sarebbe sceso sensibilmente, addirittura ponendosi sotto all’attuale media imposta dell’Unione europea pari al 10 per cento. A dirlo, domenica 7 settembre, nel corso del Forum Teha a Cernobbio, è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Il numero uno del dicastero bianco ha detto che nell’ultimo periodo “c’è stato un crollo della dispersione esplicita: gli abbandoni scolastici sono all’8,3%, Germania e altri paesi Ue sono sopra il 10. E siamo in anticipo rispetto al 9% fissato per il 2030. Questo risultato è frutto dell’Agenda Sud e del decreto Caivano“.

“Con il decreto Caivano – ha aggiunto Valditara – la scuola ha l’obbligo di segnalare l’evasione scolastica. Se entro una settimana dall’ammonimento il ragazzo non torna a scuola c’è la denuncia” alla famiglia.

Secondo Valditara, con la ‘stretta’ del decreto Caivano e con l’introduzione dell’Agenda Sud, considerando che gli abbandoni maggiori si realizzano al Meridione, il quadro che si è venuto a determinare è diventato chiarissimo: “Se rubi il futuro a tuo figlio per mandarlo a spacciare o fargli lavoro nero sappi che ‘parte l’azione penale’“, ha concluso il Ministro.