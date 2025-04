Gli studenti a docenti e genitori: “Ci dite di portare rispetto e poi urlate ai commessi”, Galiano legge i temi dei suoi alunni

Cosa rimproverano i ragazzi agli adulti? A chiederlo ai suoi studenti è stato il docente e scrittore Enrico Galiano, come ha raccontato in un video postato su Facebook. Ecco qual è il difetto principale di docenti e genitori secondo i giovani: l’incoerenza.

“Voi ci dite di fare una certa cosa e poi siete i primi che non la fate, o di non fare una cosa e poi invece la fate. Ad esempio, ci dite di lasciar stare il cellulare mentre avete il cellulare in mano. Ci dite di portare rispetto e poi siete i primi a urlare a camerieri e commessi”, questo è un esempio portato dal docente, che ha letto le varie risposte. “Ci dite di essere autentici e poi in gruppo si vede che siete finti, non siete veri. Ci dite di ascoltare di più e siete i primi a non ascoltare noi”, ha aggiunto.

Ecco cosa dice di aver imparato Galiano da quanto ha letto: “I ragazzi ci guardano sempre, anche quando sembra di no, ci studiano, ci osservano. Assorbono da noi più cose di quanto pensiamo. La prossima volta che vuoi fare un predicozzo fermati e fatti questa domanda: ‘ma io do il buon esempio?’. Se non lo dai, è meglio che stai zitto”, ha concluso.