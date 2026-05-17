Google Fonti Preferite, il modo per avere sempre a portata di mano i siti di informazione: aggiungi La Tecnica della Scuola

Tra circolari, concorsi, graduatorie, rinnovi contrattuali e continue novità dal Ministero, per docenti e personale scolastico restare aggiornati è diventato sempre più complicato. Proprio per questo la nuova funzione di Google, “Fonti Preferite”, potrebbe cambiare il modo di informarsi online anche per chi lavora nella scuola.

La novità, disponibile anche in Italia, permette infatti agli utenti di scegliere direttamente quali testate vedere con maggiore evidenza nei risultati di ricerca e nella sezione dedicata alle notizie. In pratica, non sarà più soltanto l’algoritmo a decidere cosa mostrare per primo: ogni lettore potrà indicare le fonti che considera più affidabili per il proprio aggiornamento quotidiano.

Come seguire più facilmente Tecnica della Scuola

Aggiungendo Tecnica della Scuola tra le “Fonti Preferite”, gli articoli della testata potranno comparire con maggiore frequenza nelle sezioni informative di Google dedicate alle notizie principali.

Per insegnanti, dirigenti e personale Ata può essere un modo semplice per avere più rapidamente accesso ad aggiornamenti su:

concorsi scuola e graduatorie;

stipendi, contratto e pensioni;

mobilità e supplenze;

normativa scolastica;

indicazioni ministeriali;

formazione docenti;

inclusione e sostegno;

didattica, valutazione e innovazione.

In un momento in cui le informazioni online sono tantissime e spesso frammentate, poter selezionare direttamente le proprie fonti di riferimento aiuta anche a evitare confusione e disinformazione.

Più controllo sulle notizie che interessano davvero

La funzione nasce proprio dall’esigenza di offrire agli utenti un’informazione più personalizzata e più vicina ai propri interessi. Chi lavora nella scuola, ad esempio, spesso cerca notizie molto specifiche e ha bisogno di aggiornamenti tempestivi e affidabili.

Con “Fonti Preferite”, Google punta a valorizzare il rapporto diretto tra lettore e testata giornalistica, dando maggiore visibilità ai contenuti scelti esplicitamente dagli utenti.

Come aggiungere Tecnica della Scuola come fonte preferita?

Per attivare la funzione basta:

Cliccare sull’apposito pulsante presente sotto il nome dell’autore di un articolo sul sito de La Tecnica della Scuola (con la dicitura Aggiungi come fonte preferita su Google).

Da quel momento, i contenuti della fonte selezionata potranno apparire con maggiore evidenza nei risultati di ricerca e negli aggiornamenti informativi personalizzati.