Governo tecnico o politico? Nel centro destra si apre una partita importante

Sembra che il punto nodale del dibattito fra le forze del centro destra per formare il nuovo governo sia incentrato sulla scelta della squadra di governo, e in modo particolare se chiamare tecnici o politici a ricoprire gli incarichi più delicati, considerata la situazione economica e sociale che sta attraversando la Nazione.

Precisa Forza Italia: “Sgombriamo il campo da equivoci sul governo che verrà formato: non parliamo di poltrone ma della natura che dovrà avere. Un governo di natura politica deve esprime ministri politici che, rispetto ai tecnici, hanno la libertà e l’adesione a una visione politica nemica del rigore”.

Tuttavia, sembra che la presidente del consiglio in pectore, Giorgia Meloni, voglia tecnici esperti nei ministeri chiave, come Economia, Esteri e Interno, proposta che mette in fibrillazione i due alleati: “Può accadere che ci siano personaggi con un’esperienza tale da essere nel governo, pur non essendo parlamentari, ma siano dei casi, non la regola”. Dice sempre F.I. che aggiunge: “Abbiamo detto che questo sarà un governo politico”, con “tanti ministri politici” ma “se poi ci sarà qualche tecnico non credo sarà un problema. Non ci sono polemiche o scontri, il centrodestra è coeso e non vedo grandi difficoltà. I leader lavoreranno e troveranno la soluzione giusta”.