GPS 150 preferenze, come funziona il posto orario? Risponde l’esperto

Cos’è e come funziona il posto orario riguardo le 150 preferenze GPS? Questa la domanda di un ascoltatore nel corso della diretta della Tecnica risponde live. A rispondere, Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda:

“Sono dei posti, possono essere cattedre da 18, 22 + 2 o 25 ore anche per infanzia e primaria che gli UST sulla base delle tabelle di viciniorità metteranno insieme e metterà a disposizione per le supplenze, utilizzando anche gli spezzoni inferiori alle 7 ore che fino all’anno scorso erano dati in gestione direttamente alle scuole”.

“Adesso c’è un meccanismo molto complesso, una specie di ping pong tra scuola e UST che però potrà consentire agli UST di poter utilizzare parte di questi spezzoni per costituire maggiori posti orari. In questa maniera dovrebbe aumentare appunto il numero di nomine fatte da GPS”.