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Prima Ora | notizie di giorno 8 luglio

Docenti
08.07.2026
Aggiornato alle 17:30

Organico di diritto, di fatto, COI, COE e spezzoni per la scuola secondaria di secondo grado

Salvatore Pappalardo
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Indice
Organico di diritto
Eventuali esuberi
Organico di fatto
COI (Cattedre Orario Interne) e COE (cattedre Orari Esterne)
Spezzoni

Organico di diritto

Di norma in primavera le istituzioni scolastiche a seguito della chiusura delle iscrizioni degli alunni e delle alunne e delle classi autorizzate per ogni indirizzo attivo nell’istituto comunicano all’USP la determinazione degli organici necessari per l’avvio dell’anno scolastico successivo.
Gli USP di competenze vista la richiesta delle scuole ripartiscono i posti alle singole istituzioni scolastiche sulla base degli alunni iscritti e sulla base dei piani orari previsti da ogni singolo ordinamento stabilendo l’organico di diritto quale dotazione di posti e cattedre per l’anno scolastico successivo.

Eventuali esuberi

A seguito della comunicazione dell’USP alle scuole, il dirigente scolastico, qualora l’organico non dovesse coincidere con i posti richiesti, comunica ai docenti, attraverso la graduatoria d’istituto, eventuali soprannumerari o cattedre vacanti, gestite successivamente con la mobilità.

Organico di fatto

A seguito di eventuale adeguamento del personale docente alle esigenze reali emerse durante l’anno, il dirigente scolastico comunica la necessità concreta riferita all’aumento delle iscrizioni degli alunni o anche nel caso di certificazioni di disabilità pervenuta successivamente di alunni certificati che necessitano del docente di sostegno per cui diventa necessario sdoppiare le classi.

COI (Cattedre Orario Interne) e COE (cattedre Orari Esterne)

Di norma la COI indica una cattedra completa di 18 ore all’interno di una sola scuola, anche se potrebbe essere distribuita su più plessi anche se in comuni diversi.
La COE invece sono costituite accorpando spezzoni presenti in scuole diverse dello stesso comune o di comuni diversi. In quest’ultimo caso l’USP fa in modo che i comuni siano quanto più vicini possibili al fine di consentire al docente di adempiere agli obblighi di servizio previsti.

Spezzoni

A differenza delle COE gli spezzoni rappresentano frazioni di ore che non riescono a formare cattedre intere, e conseguentemente non sono state utilizzate per la costituzione delle COE.

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