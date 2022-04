Gps 2022, a maggio le domande: le anticipazioni e ultime novità. DIRETTA venerdì 29 aprile ore 14.30

Cresce l’attesa per la riapertura delle Gps, le graduatorie provinciali per le supplenze, che verranno per il biennio 2022-2024: lo slittamento della pubblicazione dell’ordinanza sta infatti creando una certa apprensione tra gli oltre 400mila docenti precari interessati.

Per loro sono giorni caldi, ancora di più perchè la situazione sulle regole di gestione del rinnovo risulta in continuo “movimento”.

Dall’ultimo incontro svolto tra il ministero dell’istruzione e i sindacati trapelano infatti alcune novità importanti su tempi e procedure.

Diciamo subito che la tanto attesa Ordinanza non arriverà questa settimana, ma con ogni probabilità la prossima, dunque con l’inizio del mese di maggio.

Alla fine, salvo ulteriori problemi, dovrebbe cadere nella prima decade del nuovo mese a dare l’avvio della presentazione delle domande.

Anche la procedura contiene delle modifiche: l’impianto-base, è vero, dovrebbe ricalcare quello di due anni fa, ma rispetto all’Ordinanza ministeriale 60 del 2020 vi saranno alcune modifiche, alcune delle quali non indifferenti.

Tra le novità introdotte possiamo sin d’ora dare per certa la valutazione del servizio su sostegno e l’iscrizione con “riserva” per chi conseguirà il Tfa per la specializzazione proprio su sostegno agli alunni disabili, ma anche il diploma e la laurea nel corso della prossima estate. I titoli dovranno però essere conseguiti non oltre probabilmente entro il 20 luglio (la data non è però ancora definita).

Di tutto questo, ma anche dei nuovi calcoli del servizio di supplenza svolto, si parlerà durante l’appuntamento di venerdì 29 aprile, con inizio alle ore 14.30, della Tecnica risponde live, dal titolo “Gps 2022, a maggio le domande: anticipazioni e novità”.

Parteciperanno alla diretta il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo e l’esperto di normativa scolastica Salvatore Pappalardo. A moderare l’incontro sarà il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Condurrà l’evento Daniele Di Frangia.

Come di consueto, per gli ascoltatori vi sarà la possibilità di porre i propri quesiti agli ospiti durante la diretta.

SEGUI LA DIRETTA