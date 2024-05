Gps 2024, guida alla compilazione della domanda passo dopo passo – Rivedi la Diretta

Pubblicata l’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26. Dalle indicazioni estrapolate dall’OM, ecco i punti da conoscere per la presentazione delle istanze:

Presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite le procedure informatizzate per una sola provincia​​. Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di lunedì 20 maggio alle 23.59 di sabato 10 giugno.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, giovedì 23 maggio, alle ore 16,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Rivedi le risposte della diretta

✅ (12:20) Per ambire al ruolo adss 1 fascia con scorrimento, e avendo punteggio basso, e andando quindi GPS del nord, come scegliere provincia propizia?

✅ (14:55) Chi ha ora i requisiti per la nuova A01, può inserirsi per A01 e A17? Nella fattispecie LM-02 prima non prevista

✅ (16:30) 68/99 = data e procedura in cui si è presentato in precedenza la certificazione richiesta. Quale data si intende? La data della procedura dove ho presentato riserva o data ultima di iscrizione al C.P.I?

✅ (18:30) Chi non ha da inserire niente oltre i due anni di servizio basta fare questo? ma la scadenza del contratto è posticipata alla scadenza del rinnovo

✅ (19:50) Nei titoli da mettere x la specializz sul sostegno ce n’è uno che fa riferimento ad una laurea ma non è chiaro se è quella di accesso alle GPS o meno, posso mettere la laurea di accesso alle GPS?

✅ (21:30) Sono iscritta agli elenchi aggiuntivi (infanzia) ho diploma abilitante. Posso iscrivermi in prima fascia?

✅ (22:40) Un docente di ruolo in esubero provinciale può chiedere utilizzazione provvisoria provinciale ed interprovinciale contemporaneamente e quale delle 2 prevale in caso di esito affermativo per entrambe?

✅ (23:30) Il master biennale in inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali rilascia 1 o 2 punti in gps?

✅ (24:25) Quale punteggio si deve dichiarare relativo al concorso abilitante 2020? solo delle prove d’esame o comprensivo dei titoli?

✅ (25:00) Il titolo di accesso su posto comune può essere inserito come ulteriore titolo su sostegno 2° fascia (es.tab8 B1) e quindi 6 punti?

✅ (26:20) Posso inserire un diploma di specializzazione pluriennale in musicoterapia rilasciato da una libera università non accreditata Miur?

✅ (26:35) Ho la legge 68 nell’aggiornamento come devo compilare la domanda avendo un contratto a tempo determinato?

✅ (27:15) E’ possibile presentare il verbale legge104 (relativo a mio papà) nella compilazione della domanda GPS?

✅ (28:15) La laurea L19 è titolo di accesso per la classe PPPP? In caso di risposta affermativa, la classe di concorso PPPP è titolo di accesso per il TFA Sostegno?

✅ (32:20) Sono spec. su TFA sec. II grado, ho suppl. al 30 giugno e sto frequentando il percorso 30 CFU che conseguirò tra 1 settimana. Quale sarà il punteggio che posso caricare su ADSS per i 30 CFU?

✅ (34:00) ITP Tab6 Ho due diplomi di maturità tecnica ind.le. Quando inserisco una classe di concorso, posso inserire entrambi i diplomi? Titolo Congiunto oppure Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso?

✅ (35:30) Se insegno nella stessa scuola sia al diurno sia nella sezione serale, mi fa inserire solo una voce. Ma i contratti sono diversi. Come mai?

✅ (37:00) Per itp il servizio di leva obbligatorio di 10 mesi come si inserisce?

✅ (39:20) Due anni fa non ho effettuato l’aggiornamento della graduatoria in cui già ero inserita. Ora se procedo di nuovo a inserirmi, devo procedere come nuovo inserimento o aggiornamento?

✅ (40:55) Il sistema non permette di eliminare i vecchi titoli inseriti, Io dovrei eliminare la Clil dalla sezione master (B15) e spostarla nella sezione (B13) in quanto ho conseguito una cert. LINGUISTICA

✅ (41:35) Il tutoraggio presso Università non vale per il punteggio?

✅ (41:50) Chi è in ruolo può inserirsi in gps su altra classe di insegnamento? se si il punteggio di servizio in ruolo su sostegno dà punteggio sulla classe di insegnamento?

✅ (43:25) Docente in ruolo dall’anno 22-23 da concorso ordinario. Ero già in GPS e vorrei aggiornare, nella sezione servizi posso aggiungere il servizio svolto come docente in ruolo per gli A.S. 22-23 e 23-24?

✅ (43:45) É possibile inserire il titolo estero TFA in fase di riconoscimento su CdC per ottenere 9punti?

✅ (45:30) Vorrei sapere avendo partecipato ad un concorso a cattedra nel 2000 avevo inserito quel titolo per la 1 fascia GPS e mi hanno riconosciuto 8 punti adesso posso aggiornare il punteggio?

✅ (46:30) Itp: concorsi pochi posti, abilitazione non in tempo. A cosa serve abilitarsi, escludendo il prossimo dubbio concorso?

✅ (47:20) Da febbraio sono in congedo per 104 genitore, posso inserire anche questo periodo di congedo?

✅ (47:55) Lo scorso anno ho lavorato su due spezzoni, uno su arte immagine e l’altro su sostegno (sono inserita su seconda fascia sostegno ADMM) i servizi mi danno punteggio pieno a entrambi?

✅ (49:00) Chi ha fatto un master per completare la classe di concorso, può inserirlo come titolo culturale? Vale 1 punto

✅ (49:55) Ho fatto una preselettiva all’estero per il tfa sono in fase di riconoscimento potrò inserirla come punteggio?

✅ (51:00) Il punteggio di servizio fatto in ruolo su sostegno dà punteggio anche su altra classe di insegnamento per supplenza in gps prima fascia?

✅ (51:20) Iscritta al 3 anno di scienze della formazione primaria con 150 CFU, posso dichiarare il servizio svolto come mad?

✅ (52:55) Quali sono i documenti necessari per l’inserimento per la prima volta in GPS?

✅ (54:55) Sto terminando I 30cfu ,se non riesco a fare l’esame entro il 10 giugno,mi inserirò con riserva. in questo caso i 24 punti li avrò o no?

✅ (55:30) E’ possibile sapere a priori quanti posti per provincia verranno assegnati alla L68/99?

✅ (58:00) Posso inserire il punteggio degli ultimi due anni in una classe di concorso a cui posso partecipare solo da quest’anno? come posso inserire la 104 con gravità per un mio stretto familiare?

✅ (01:00:20) Specializzata settimo ciclo adss sono inserita in coda. Nell’ aggiornamento gps come faccio ad inserirmi a pettine?

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

Qui tutti i VIDEO TUTORIAL per la compilazione della domanda

TITOLI VALUTABILI

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

LEGGI ANCHE

Chi è già incluso in graduatoria mantiene il punteggio?

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Richiesta di inserimento in elenchi aggiuntivi

Valutazione dei titoli

Classi di concorso ad esaurimento

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Entro quando si può fare ricorso contro l’Ordinanza?

Chi non può inserirsi nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Quando si ricorre alle graduatorie d’istituto?

Rinuncia all’assegnazione delle supplenze e abbandono del servizio: le casistiche

Titoli valutabili per I e II fascia. SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

Come vengono valutati i titoli di servizio

GPS 2024-2026, la pagina del Ministero con tutte le info