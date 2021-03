Graduatorie Ata: come inserire i titoli di servizio [VIDEO]

Con riferimento alla compilazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, La Tecnica della Scuola ha ideato una serie di tutorial per agevolare l’inserimento della domanda.

Come inserire i servizi prestati

I servizi letti dal fascicolo personale del SIDI e proposti dal sistema sono stati attualizzati e riferiti al profilo che garantisce la migliore valutazione per l’interessato. In analogia l’aspirante che abbia prestato il servizio nelle scuole paritarie, e che quindi lo dovrà indicare puntualmente, indicherà il profilo sul quale il servizio consente la valutazione più favorevole. Il servizio va indicato una sola volta per tutti i profili richiesti e sarà ribaltato automaticamente sugli eventuali altri profili richiesti.

Come inserire il servizio militare

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;

se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali”.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook