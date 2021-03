Graduatorie Ata e compilazione domande: dove va inserito il Servizio Civile? [RIVEDI LA DIRETTA]

Un appuntamento interamente dedicato alle domande degli utenti, quello di Tecnica della Scuola Live di martedì 30 marzo, per chiarire tutti i dubbi relativi alle istanze di inserimento e aggiornamento delle Graduatorie di terza fascia Ata.

A rispondere, i nostri esperti di normativa scolastica: il prof. Salvatore Pappalardo, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo, con la conduzione del giornalista Daniele Di Frangia.

Introduce l’appuntamento l’avvocato Caudullo: “Grande attesa per la riapertura delle graduatorie di istituto per il personale Ata. Già dai primi giorni pervenute sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione Istanze online decine di migliaia di domande, o di nuovo inserimento o di aggiornamento. Occasione da non perdere per chi intende affacciarsi al mondo della scuola per la prima volta, o per chi con questa riapertura della finestra di aggiornamento voglia aspirare a scalare le posizioni in graduatoria e avere maggiori chances di lavorare nella scuola. Ricordo che il termine per la presentazione della domanda è il 22 aprile prossimo.“

Nel video della diretta tutte le domande degli spettatori. Tra loro, la prima domanda di un utente, che chiede: “Posso fare valere il Servizio Civile? Se sì, dove va inserito?”

Risponde il professore Lucio Ficara: “Il Servizio civile va inserito nei titoli di servizio, nell’apposita sezione, che vale per tutti i profili, per quello di collaboratore scolastico, per quello di assistente tecnico, ecc. Si inserisce il servizio come altro servizio.”

Questa domanda e molte altre nel VIDEO.

