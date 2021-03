Graduatorie Ata, fino a 0,60 punti con la certificazione Eipass

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, con compiti amministrativi, contabili, gestionali, strumentali, operativi e di sorveglianza.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Il personale ATA è suddiviso in diversi profili professionali, raggruppati in quattro Aree, così come definite dalla tabella A allegata al CCNL 2006-2009.

Le istanze per le graduatorie di terza fascia riguardano, in particolare, le seguenti figure:

collaboratore scolastico_CS

assistente amministrativo_AA

assistente tecnico_AT

addetto all’azienda agraria_CR

guardarobiere_GU

infermiere_IF

cuoco_CU

A questo LINK tutte le info utili sull’ORDINANZA MINISTERIALE che riapre le graduatorie Ata di terza fascia.

La certificazione Eipass

La Tecnica della Scuola segnala la Certificazione Eipass ai fini dell’acquisizione di punteggio in graduatoria. In particolar modo, è possibile acquisire fino a 0,60 punti sulla base del profilo (AA, AT, CU, IF, GU, CS, CR).

La certificazione Eipass permette di: acquisire le conoscenze e le competenze tecniche dell’Information Technology e dell’utilizzo dei servizi di rete; conoscere i principi basilari e le problematiche inerenti la sicurezza informatica; saper utilizzare i servizi di comunicazione, la posta elettronica; acquisire le abilità relative all’archiviazione dei documenti digitali e all’utilizzo delle firme elettroniche e digitali; comprendere il corretto utilizzo della PEC; acquisire i concetti di privacy e protezione elettronica del dato personale.

Con riferimento specifico al profilo dell’Assistente Amministrativo, precisiamo che le certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo), comportano i seguenti punteggi:

ECDL (livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60)

(livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60) NUOVA ECDL (livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60)

(livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60) MICROSOFT (livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60)

(livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60) EUCIP, IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS (0,60)

(0,60) EIRSA (EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50)

(EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50) Mediaform E.Q.I.A.

II Q7 MODULI (0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60).

(0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60). IDCERT (IDCert Digital Competence, 0,50; IDCert Digital Competence advanced 0,55).

Per gli altri punteggi, relativi ai requisiti di accesso, al titolo di studi o altro, leggi l’articolo a questo link.

LEGGI ANCHE