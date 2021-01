Graduatorie ATA: valutazione titoli e servizi profilo Assistente Amministrativo [FAQ]

In attesa dell’Ordinanza ministeriale riguardante le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ecco le figure per le quali è possibile candidarsi:

collaboratore scolastico

assistente amministrativo

assistente tecnico

addetto all’azienda agraria

guardarobiere, infermiere, cuoco.

Secondo la bozza del bando, la scadenza per la presentazione delle istanze di inserimento e/o di aggiornamento-conferma sarà dall’1 febbraio al 2 marzo, ma è probabile un posticipo.

Le domande dovrebbero presentarsi via web attraverso istanze online, ma si attende conferma.

Con riferimento specifico al profilo dell’Assistente Amministrativo, riportiamo di seguito alcune FAQ:

Quale titolo è richiesto per accedere al profilo professionale di assistente amministrativo?

Per il profilo professionale di assistente amministrativo è richiesto il diploma di maturità.

Quale punteggio è attribuito al diploma di maturità?

Il punteggio attribuito dipende dal voto conseguito agli esami di maturità.

A che voto corrisponde il singolo giudizio?

Sufficiente dà diritto a 6 punti

dà diritto a 6 punti Buono dà diritto a 7 punti

dà diritto a 7 punti Distinto dà diritto a 8 punti

dà diritto a 8 punti Ottimo dà diritto a 9 punti

Se il voto della maturità è con altra tipologia di valutazione che punteggio viene attribuito?

In questo caso bisogna riportare il voto in decimi.

Ad esempio: se un aspirante ha conseguito il voto di 48/60, il punteggio attribuito è di 8 punti (x:10=48:60; x= 48×10: 60; 480: 60= 8)

Oltre al diploma di maturità quali altri titoli sono valutati?

Il diploma di laurea sia triennale sia quadriennale (punti 2,00)

sia triennale sia quadriennale (punti 2,00) Attestato di qualifica professionale relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (punti 1,50).

relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (punti 1,50). Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato (punti 1,00).

per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato (punti 1,00). Idoneità conseguita in pubblici concorsi Si valuta una sola idoneità) (punti 1,00).

Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):

ECDL (livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60)

(livello core 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised 0,60) NUOVA ECDL (livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60)

(livello base 0,50; livello advanced 0,55; livello specialised e professional 0,60) MICROSOFT (livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60)

(livello mcad o equivalente 0,50; mcsd o equivalente 0,55; mcdba 0,60) EUCIP, IC3, MOUS, CISCO, PEKIT, EIPASS (0,60)

(0,60) EIRSA (EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50)

(EIRSAF Full 0,60; EIRSAF Four, 0,50; EIRSAF Green 0,50) Mediaform E.Q.I.A.

II Q7 MODULI (0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60).

(0,50; II Q7 Moduli +1 Skill Base, 0,55; IIQ 4 Moduli Advanced Level 0,60). IDCERT (IDCert Digital Competence, 0,50; IDCert Digital Competence advanced 0,55).

Il servizio di supplente effettuato con contratto a tempo determinato come è valutato?

Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole statali di qualsiasi ordine e grado servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali, (per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,50).

di qualsiasi ordine e grado servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nelle istituzioni convittuali, (per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,50). Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole non statali di qualsiasi ordine e grado (per ogni anno: PUNTI 3 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,25).

Altro tipo di servizio è valutato e in che misura?

Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole statali, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (per ogni anno: PUNTI 1,20, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,10).

in una qualsiasi delle scuole statali, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (per ogni anno: PUNTI 1,20, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,10). Servizio prestato con rapporto di lavoro presso enti locali, alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici. (per ogni anno: PUNTI 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05).

