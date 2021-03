Graduatorie ATA, serve il codice personale su Istanze on-line?

Per la trasmissione della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA l’unica modalità ammessa è tramite POLIS – Istanze online del Ministero dell’Istruzione.

L’accesso al portale è possibile utilizzando le apposite credenziali al servizio (se rilasciate entro il 28 febbraio) oppure utilizzando lo SPID.

Per inoltrare l’istanza, è necessario il codice personale?

Il Ministero ha spiegato che, per facilitare le operazioni di inoltro della domanda, è stata effettuata una modifica, per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica riguarda anche per la fase di annullamento dell’inoltro dell’istanza.

