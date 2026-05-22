Liguria, approvato il calendario scolastico 2025/2026: si rientra in classe il 14 settembre 2026

La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, ad eccezione della scuola dell’infanzia per cui la fine dell’attività sarà il 30 giugno 2027. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027 della Liguria.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 206. Si ridurranno a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

Le lezioni sono sospese nelle seguenti giornate:

tutte le domeniche

4 ottobre: Festa di San Francesco

1° novembre: Ognissanti

7 – 8 dicembre: festa dell’Immacolata

23 dicembre – 6 gennaio compresi: vacanze natalizie ed Epifania

8 – 9 febbraio: carnevale

25 – 30 marzo compresi: vacanze pasquali

25 aprile: festa della Liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della repubblica

eventualmente, nel giorno dedicato al santo patrono cittadino

Gli istituti potranno sospendere le attività per ulteriori tre giorni, purché la modifica al calendario scolastico sia debitamente motivata, deliberata e comunicata alle famiglie entro l’avvio delle lezioni.

Inoltre, saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni: