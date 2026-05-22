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22.05.2026

Liguria, approvato il calendario scolastico 2025/2026: si rientra in classe il 14 settembre 2026

Lara La Gatta
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La prima campanella nelle scuole di ogni ordine e grado in Liguria suonerà lunedì 14 settembre e le lezioni termineranno martedì 8 giugno, ad eccezione della scuola dell’infanzia per cui la fine dell’attività sarà il 30 giugno 2027. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027 della Liguria.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado saranno 206. Si ridurranno a 205 nel caso in cui la ricorrenza del santo patrono cittadino cada in un giorno nel quale siano previste lezioni.

Le lezioni sono sospese nelle seguenti giornate:

  • tutte le domeniche
  • 4 ottobre: Festa di San Francesco
  • 1° novembre: Ognissanti
  • 7 – 8 dicembre: festa dell’Immacolata
  • 23 dicembre – 6 gennaio compresi: vacanze natalizie ed Epifania
  • 8 – 9 febbraio: carnevale
  • 25 – 30 marzo compresi: vacanze pasquali
  • 25 aprile: festa della Liberazione
  • 1 maggio: festa del lavoro
  • 2 giugno: festa della repubblica
  • eventualmente, nel giorno dedicato al santo patrono cittadino

Gli istituti potranno sospendere le attività per ulteriori tre giorni, purché la modifica al calendario scolastico sia debitamente motivata, deliberata e comunicata alle famiglie entro l’avvio delle lezioni. 

Inoltre, saranno consentite deroghe alla data di inizio delle lezioni:

  • per gli istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, in data necessariamente antecedente a quella fissata per l’esame di Stato;
  • per le classi degli istituti scolastici che hanno aderito alla sperimentazione della “Filiera formativa tecnologico-professionale”, quale misura funzionale alla realizzazione di tale nuova tipologia di percorso di studi articolata su quattro anni anziché cinque.
calendario scolasticoLiguria

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