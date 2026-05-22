Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 22 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
22.05.2026

Maestre segnalano certificati medici per 7 bambini su 10: arrivano gli ispettori. I genitori: “Siamo preoccupati”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le segnalazioni: il 70% della classe sotto accertamento
L'ispezione e il clima in classe
Il sospetto: certificare per salvare la classe

Una scuola elementare del Nordest d’Italia si trova al centro di un caso che ha richiamato l’attenzione dell’Ufficio scolastico regionale. Le insegnanti di una classe avrebbero inviato alle famiglie richieste di accertamento medico per il 70% degli alunni, paventando disturbi dell’apprendimento e del comportamento. L’Usl, almeno in un caso, non ha riscontrato alcuna anomalia. Gli ispettori sono arrivati. La dirigente scolastica, per ora, non ha rilasciato dichiarazioni.

Le segnalazioni: il 70% della classe sotto accertamento

Come riporta Il Corriere, la vicenda riguarda una scuola elementare collocata tra le province di Venezia e Padova. Le insegnanti avrebbero inviato alle famiglie lettere con cui segnalavano per i propri figli possibili disturbi dell’apprendimento – dislessia, discalculia – ma anche disabilità cognitive e disturbi del comportamento come l’adhd e il disturbo oppositivo provocatorio. Il numero delle segnalazioni ha colpito da subito: sette bambini su dieci, vale a dire il 70% dell’intera classe. Una percentuale che i genitori hanno ritenuto del tutto sproporzionata, alimentando dubbi e preoccupazione. La situazione si è ulteriormente complicata quando uno dei bambini coinvolti ha effettuato tutti gli accertamenti richiesti presso l’Usl. L’esito è stato univoco: nessuna lacuna riscontrata né dalla psicologa né dalla logopedista. Lettura, comprensione del testo, competenza ortografica, calcolo, velocità: tutto nella norma. Nessuno degli aspetti segnalati dalle docenti è risultato carente secondo le relazioni dei sanitari. Una risposta che ha trasformato i dubbi dei genitori in una denuncia formale alla dirigente scolastica.

L’ispezione e il clima in classe

La gravità dei fatti ha reso insufficiente l’indagine interna avviata dalla dirigente. Nella giornata di mercoledì a scuola sono arrivati gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale. Nel frattempo, dopo la prima segnalazione, la situazione in aula non sarebbe cambiata: la maestra è rimasta al suo posto e le lezioni sono proseguite. Le conseguenze sui bambini, però, sarebbero visibili. “I bambini ora hanno l’ansia di andare a scuola”, racconta il padre di uno degli alunni coinvolti, il cui nome nell’articolo è di fantasia. “C’è chi piange, chi si sente male, chi chiede ai genitori di rimanere a casa da scuola ogni mattina”. A rendere il quadro ancora più pesante, il racconto di quanto sarebbe avvenuto in classe durante le settimane in cui uno degli alunni era assente per effettuare i controlli: l’insegnante avrebbe chiesto ai compagni di esprimersi ad alta voce sul comportamento del bambino assente. “I piccoli in classe si sono messi a piangere disperati perché non sapevano come rispondere alla maestra”, riferisce il padre. “Mentre loro piangevano, l’insegnante ripeteva in lacrime: ‘Vedete che è così? Vedete che fa queste cose?'”. Un comportamento definito inaccettabile dai genitori, che hanno chiesto un colloquio urgente e unitario con la preside.

Il sospetto: certificare per salvare la classe

Il Corriere solleva un sospetto, dopo aver raccolto le dichiarazioni dei genitori: la classe a rischio accorpamento. La sezione conta appena dieci alunni, una soglia che la espone concretamente alla fusione con un’altra classe. “Se un bambino viene certificato, la classe è blindata”, aveva fatto notare uno dei genitori fin dai primi giorni della polemica, alludendo al meccanismo per cui la presenza di alunni con bisogni educativi speciali può tutelare l’esistenza di una sezione sottodimensionata. Un nesso che, se confermato, configurerebbe uno scenario molto serio sul piano deontologico e normativo. “Siamo molto preoccupati perché ci sentiamo in una situazione di stallo”, dichiara il padre di uno degli alunni. “Non penso che si possa lasciare una scuola in queste condizioni”. La dirigente scolastica, pur coinvolta sin dall’inizio, non ha ancora fornito la propria versione dei fatti.

disabilità

Inclusione scolastica, verso il Portfolio del Docente: lo prevede il Piano di Azione per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità

Scuola e disabilità, limiti al passaggio da sostegno a materia e incentivi ai docenti che decidono di dedicarsi solo al sostegno: ecco cosa prevede il Terzo Piano di Azione

Diritti e inclusione delle persone con disabilità, in Gazzetta Ufficiale il terzo Piano di Azione: cosa prevede per la scuola

Il PEI è un atto definitivo: lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Alunni con disabilità, Gilda-Unams chiede una riforma che garantisca un’inclusione scolastica uniforme

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Maestre segnalano certificati medici per 7 bambini su 10: arrivano gli ispettori. I genitori: “Siamo preoccupati”

Redazione

Alunna di Filicudi scrive a Meloni, la madre: “La vede quasi come un’amica. Anche lei ha una figlia, può capire”

Redazione

Spray al peperoncino spruzzato a scuola, una classe intossicata ad Arezzo. Tre finiscono al pronto soccorso

Redazione

Assegnazione provvisoria 2026/2027: Chi può fare la domanda e quali requisiti sono necessari

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata