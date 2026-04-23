Graduatorie d’Istituto, aggiornamento della I fascia 2026/2028 per i docenti iscritti in GAE: domande dal 27 aprile all’11 maggio

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le date e le modalità per la presentazione delle istanze di inserimento e aggiornamento delle sedi per le graduatorie d’istituto di prima fascia. La procedura riguarda il personale docente ed educativo e sarà valida per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda esclusivamente per via telematica a partire dalle ore 9:00 del 27 aprile 2026 fino alle ore 23:59 dell’11 maggio 2026. L’accesso alla procedura avviene attraverso il Portale Unico del reclutamento (inPA) o tramite il servizio “Istanze on line” disponibile sul sito del Ministero, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Chi può partecipare

La procedura è riservata esclusivamente ai docenti già iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). Gli interessati possono indicare fino a un massimo di venti istituzioni scolastiche all’interno della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, il limite è invece di 10 istituzioni, con un massimo di 2 circoli didattici.

Scelta della provincia e vincoli

Le disposizioni ministeriali offrono una certa flessibilità nella scelta della provincia, che può coincidere con quella di iscrizione nelle GaE o essere differente. Tuttavia, vi sono dei vincoli precisi:

Per chi è incluso nelle GaE di due province , la provincia per le graduatorie d’istituto deve coincidere con quella scelta per le supplenze.

, la provincia per le graduatorie d’istituto deve coincidere con quella scelta per le supplenze. Per chi è inserito anche nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze), la provincia della prima fascia d’istituto deve necessariamente coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di seconda e terza fascia.

I candidati sono invitati a verificare il possesso dell’abilitazione al servizio “Istanze on line” prima dell’apertura delle funzioni per garantire il corretto inoltro della domanda.

LA NOTA