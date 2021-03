Graduatorie III fascia ATA: guida alla compilazione della domanda passo dopo passo [VIDEO]

Al via le iscrizioni per l’inserimento o l’aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di supplenza per il personale Ata. La domanda è valida per il triennio 2021/23 e sarà possibile inoltrarla, tramite il portale Istanze Online, fino al 22 aprile.

La Tecnica della Scuola ha ideato una serie di tutorial per guidare i lettori passo dopo passo alla compilazione della domanda in maniera corretta.

La procedura è regolata dal decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, n. 480, e trasmesso con nota 9256 del 18 marzo 2021, contiene tutte le indicazioni.

