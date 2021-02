Grammatica valenziale: come usarla in classe? [DIRETTA ore 16]

Grammatica valenziale: come usarla in classe?

Come va usata la grammatica valenziale in classe? Quali benefici per l’apprendimento? Ne parliamo nel nuovo appuntamento di Tecnica della Scuola Live con Loredana Camizzi, ricercatrice presso l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e Agata Gueli, esperta di educazione linguistica.

La grammatica valenziale

La grammatica valenziale o grammatica della dipendenza (Tesnière, 1959) è un modello teorico esplicativo della struttura e del funzionamento del sistema della lingua, basato su un approccio semantico: il verbo è il centro e il motore della frase e di tutte le sue componenti, e attrae gli altri elementi necessari a “saturare” il suo significato e comporre una frase minima o “nucleare” di significato compiuto. Questa capacità di attrazione del verbo è detta “valenza”, in analogia con quanto avviene tra gli elementi chimici. Di qui grammatica valenziale. Lo spiegano le esperte Camizzi e Gueli, che nel corso della diretta formuleranno anche un modello di lavoro operativo in classe, finalizzato alla progettazione di un’unità didattica.