Registrati
Diretta video

Primo piano | Troppa burocrazia nella scuola, docenti come impiegati?

guarda
Docenti
14.11.2026

Grammatica valenziale scuola primaria, esempi: come evitare di riempire la testa degli alunni di sole nozioni?

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Come funziona la grammatica valenziale?
Il corso

Imparare la grammatica non significa riempire la testa dei bambini di definizioni da ripetere. Alla primaria occorre un approccio che stimoli curiosità e ragionamento. La grammatica valenziale permette di scoprire la lingua partendo da ciò che dà senso alla frase: il verbo.

Vai al corso

Cos’è la grammatica valenziale e perché il suo approccio potrebbe garantire un maggiore successo scolastico degli studenti?

Le lacune che gli studenti italiani hanno nella loro lingua madre sono moltissime, soprattutto se messe a confronto con le difficoltà, minori, che riscontrano nell’apprendimento della lingua inglese. In Italiano, infatti, sono il 52% gli studenti che terminano le scuole superiori con competenze almeno sufficienti (livello 3), a fronte di un 48% di ragazzi con competenze al di sotto della sufficienza nell’uso e nella comprensione della propria lingua.

Ma se il problema non fossero le capacità degli alunni ma le modalità di insegnamento dell’Italiano? Se l’approccio didattico fosse troppo nozionistico e normativo per produrre risultati adeguati? Si tratta di un’ipotesi estremamente attendibile, al punto che l’Indire, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, starebbe lavorando, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ad una sperimentazione in forma di ricerca-azione proprio sull’approccio alternativo allo studio della lingua Italiana definito Grammatica valenziale.

Il modello valenziale, da sempre auspicato dal linguista Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, è considerato vincente perché pone gli alunni in condizione di comprendere con evidenza i meccanismi e i fenomeni linguistici, richiedendo non uno studio mnemonico (come fa l’approccio normativo nozionistico) ma un processo di apprendimento basato sull’osservazione, sul ragionamento e sull’intuizione.

Come funziona la grammatica valenziale?

Il fulcro dell’analisi valenziale è il verbo, che offre innumerevoli informazioni sulla frase (la persona, il numero, la diàtesi attiva e passiva…) e possiede la proprietà di aggregare a sé altri elementi linguistici per esprimere il suo significato in modo compiuto. Tale proprietà si chiama valenza, da qui il nome di questo modello grammaticale e l’attribuzione ai singoli verbi delle definizioni zerovalente (per i verbi impersonali), monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente a seconda di quanti elementi, chiamati argomenti, chiamano a sé.

Osservando la lingua d’uso a partire dal verbo (da cui la definizione anche di grammatica della verbodipendenza) i bambini e i ragazzi individuano le relazioni tra i vari elementi linguistici che compongono le frasi.

Utilizzare il modello valenziale in classe offre a insegnanti e alunni l’opportunità di FARE grammatica in modo attivo, partecipato, dialogato e collaborativo. Osservare la lingua d’uso, mettere in scena il significato delle frasi, manipolare gli elementi che le costituiscono, permette di scoprire le strutture delle frasi rendendole visibili con i Grafici Radiali Sabatini.

Il corso

Su questi argomenti il corso e-learning Grammatica valenziale: teoria, metodologia e progettazione didattica, a cura di Daniela Moscato.

Si tratta di un corso che, negli anni, nelle varie edizioni proposte, ha sempre saputo catturare i corsisti. Lo dimostrano alcune delle recensioni che questi ultimi ci hanno inviato:

“Ho trovato questo corso di altissimo livello. Complimenti alla relatrice per la grande professionalità e competenza: da neofita della materia, ho apprezzato moltissimo il perfetto equilibrio tra teoria e pratica”.

“Il corso è stato molto completo ed esaustivo, presentando l’approccio metodologico alla grammatica valenziale in maniera semplice. L’utilizzo degli schemi e dei colori ha dato notevole impatto visivo per una migliore comprensione”.

“La competenza della docente che riesce a concretizzare la teoria nella quotidianità”.

IL CORSO OFFRE IN UN’UNICA EDIZIONE I DUE TITOLI GIA’ PROPOSTI:
1) FARE GRAMMATICA CON IL MODELLO VALENZIALE
2) LABORATORIO DI GRAMMATICA VALENZIALE IN CLASSE

IL CORSO E’ COSTITUITO DA 4 VIDEOLEZIONI
DELLA DURATA TOTALE DI 8 ORE TRATTE DAI NOSTRI WEBINAR,
SUPPORTATE DA SLIDES E RISORSE PER L’APPROFONDIMENTO

Vai al corso

DidatticaGrammatica valenziale

Matematica a scuola, cosa fare se uno studente non riesce a risolvere i problemi assegnati? Non è detto che non ha capito la lezione: il corso

Il prof 90enne sorpreso dagli ex alunni: “Basta un’inflessione di disprezzo nella voce e un 15enne torna al banco con l’idea di valere tre”

Il prof compie novant’anni, 170 ex alunni si ritrovano. Gramellini: “Alzava il voto per quieto vivere? Si atteggiava ad amico per consenso? No”

Escape room a scuola, come trasformare gli studenti da spettatori passivi a protagonisti dell’apprendimento

Matematica a scuola, la didattica deve cambiare prospettiva? Ecco cosa fare se uno studente fa fatica

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Problemi di matematica, come coinvolgere gli studenti? Dalla lezione frontale al laboratorio

Redazione

Bocciatura dopo gli esami di recupero, anche una sola insufficienza impedisce la promozione: il TAR dà ragione ai prof

Lara La Gatta

Mi hanno chiamato per una supplenza: quali documenti devo presentare?

Salvatore Pappalardo

Matematica a scuola, cosa fare se uno studente non riesce a risolvere i problemi assegnati? Non è detto che non ha capito la lezione: il corso

Redazione
vai alla ricerca avanzata