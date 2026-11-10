Il prof 90enne sorpreso dagli ex alunni: “Basta un’inflessione di disprezzo nella voce e un 15enne torna al banco con l’idea di valere tre”

Ieri abbiamo raccontato la bella storia relativa ai 170 ex alunni di un liceo di Milano che si sono ritrovati per i novant’anni del loro prof di latino e greco, in pensione da trent’anni. Per festeggiarlo si sono riunite ben dodici classi, con ex alunni provienienti dalla Francia, dalla Spagna, dal Lussemburgo.

Il docente 90enne, sorpreso dai suoi ex alunni, ha detto la sua a Il Corriere della Sera: “Li considero i miei ragazzi, perché non ho avuto figli né nipoti. Avete ovviamente il diritto di distrarvi e dormire, come già facevate in classe durante le mie ore”, ha detto con un misto di commozione e sarcasmo.

Sapeva che gli avrebbero fatto una festa per i novant’anni ma non immaginava fossero così tanti, tutti insieme. “Sono diventato insegnante per caso. Mi ero assegnato il duplice, scomodo ruolo dell’animatore e del guastafeste. Avevo escluso in partenza di fare il finto adolescente fra adolescenti, dovevano tenermi testa”, ha raccontato.

“Basta un’inflessione di disprezzo nella voce e un quindicenne se ne torna al banco con l’idea di valere tre”, ha detto, parlando di voti a scuola.

La riflessione di Gramellini

A fare una riflessione è stato il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, sulla sua rubrica su Il Corriere della Sera: “Quali le ragioni dell’insolito tributo? Era forse uno di quei prof che ti alzano il voto per quieto vivere? No. Uno di quelli che si atteggiano ad amici degli studenti per elemosinarne il consenso? Nemmeno. Dalle testimonianze degli interessati si evince che il professore è rimasto acceso nei cuori di tre generazioni di studenti perché sapeva ascoltare”.

“Oggi lo fanno in pochi. Nell’era del ‘Ciao, come sto’ gli Altri non esistono, se non come platea da sedurre o nemico da battere. Quello che pensano, sognano, temono, non interessa più a nessuno. Al professore interessava eccome. Ci perdeva le ore, con i suoi ragazzi, per il piacere di starli a sentire. E quando reputava che una notizia di attualità meritasse un commento, registrava giornali radio diversi affinché imparassero a destreggiarsi tra punti di vista diversi. Ma sempre lo faceva, ecco il punto decisivo, mettendoci sopra un carico di entusiasmo. Il professore è la prova vivente che a renderci immortali saranno solo le cose che avremo fatto con passione”.

La dedica scherzosa

Il professore faceva registrare i radiogiornali e confrontare il modo in cui emittenti diverse raccontavano la stessa notizia. “Da allora in tutta la mia vita la scelta delle informazioni di cui fidarmi in ogni campo si è sempre basata sull’analisi delle fonti”, ha detto un ex alunno.

Durante i compiti usciva dall’aula: “Tanto non sapete copiare”. Studenti di orientamenti religiosi e politici diversi trovavano in lui un adulto con cui ragionare. Gli ex alunni gli hanno dedicato una laurea scherzosa in “Decenza della docenza“, specializzazione “Ad ognuno la propria scienza”. La motivazione celebra il rispetto per quel “bagaglio unico, talvolta sgangherato ma profondamente autentico” che ogni ragazzo porta con sé. “Ci hai insegnato la solidarietà, la capacità di ascolto e lo spirito di gruppo”, scrivono gli alunni, “facendo di noi donne e uomini migliori”.