Green Day a Milano, dal concerto a scuola quando non erano conosciuti ai tour mondiale – VIDEO

Erano gli anni 90 e la vita dei Green Day stava per cambiare radicalmente. Su X un account sui video storici ricorda il famoso video circolato in rete tempo fa in cui si vede la formazione di allora esibirsi a scuola di fronte ai compagni, il 10 maggio 1990 al Pinole Valley High School in California, inconsapevoli di avere davanti una tra le band che avrà più vendite nella storia della musica.

Green Day perform at their high school, Pinole Valley High School, California – May 10, 1990 pic.twitter.com/3T8ddX75Wb — Historic Vids (@historyinmemes) November 9, 2023

E in questi giorni si torna a parlare di Billie Joe Armstrong (chitarra e voce), Mike Dirnt (basso e voce secondaria) e Tré Cool (batteria) perché hanno aperto dei concerti a sorpresa, come quello a Milano il 7 novembre scorso con 800 persone e biglietti sold out in qualche minuto. I Green Day hanno mostrato sul palco le magliette dell’Inter e del Milan e Billie Joe ha anche indossato la divisa della nazionale italiana, con il suo nome e il numero 72, anno della sua nascita.

La prossima tappa italiana sarà per il 2024. Il 16 giugno, infatti, la band sarà agli I-Days Milano nell’unica data italiana del The Saviors Eu/Uk tour.