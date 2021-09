Green pass, i genitori possono entrare nel cortile della scuola?

Dall’inizio della scuola a oggi gli istituti scolastici si stanno comportando in modo differente, alcuni autorizzando l’ingresso dei genitori nei cortili, altri no. Sul tema è intervenuta una Faq del Ministero dell’Istruzione, a chiarire ogni dubbio.

I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola?

Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […]”.

Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.

Inoltre, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”.

Una tematica che si è posta anche in relazione alla disabilità, laddove alcuni genitori hanno richiesto flessibilità da parte dell’organizzazione scolastica per andare a prendere o ad accompagnare i propri figli fin dentro i locali della scuola. Ecco cosa chiarisce il Mi.

I genitori di alunni con disabilità devono avere il green pass per accompagnare e andare a prendere i figli scuola?

Il possesso del Green pass non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici dal momento che la verifica del suo possesso avviene all’accesso negli ambienti chiusi delle strutture scolastiche. Pertanto, i genitori di alunni disabili possono accompagnare e prendere i loro figli all’ingresso/uscita della scuola.