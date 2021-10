Green pass, le regole per gli studenti

Ad alunni e studenti non è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.

Non è neanche necessario per le attività in palestra o in piscina, anche se esterne alla scuola, purché le attività sportive vengano svolte in orario curricolare.

Ci sono però delle situazioni in cui il Green pass è necessario: ad esempio, per le uscite didattiche se si va ad esempio in cinema, mostre, musei; e anche per le attività di PCTO, perché gli studenti in questo caso sono equiparati ai lavoratori.

La scuola comunque non è tenuta a conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Lo ha anche confermato il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel video facciamo il punto sulle regole riguardanti il Green pass per gli studenti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 e della LEGGE DI CONVERSIONE 24 settembre 2021, n. 133