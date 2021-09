Green Pass per studenti over 12? Tutti contrari tranne i docenti, i più dubbiosi – esiti SONDAGGIO

Green Pass per studenti over 12? Tutti contrari tranne i docenti, i...

La Tecnica della Scuola ha interrogato i propri lettori chiedendo loro se siano favorevoli o contrari al Green Pass per gli studenti dai 12 ai 19 anni. La domanda nasce dal fatto che la certificazione verde è già obbligatoria per coloro che accedono ad un istituto scolastico, siano essi soggetti del personale (docenti, dirigenti, Ata), operatori esterni (mense, pulizie) o genitori egli alunni. Esclusi invece tutti gli studenti. Ecco cosa hanno risposto 3.017 partecipanti al sondaggio.

Docenti

La categoria dei docenti è quella maggiormente divisa con un 52,8% di favorevoli al certificato verde obbligatorio anche per gli over 12 e un 46,6% di contrari.

Pure scorrendo i commenti sui Social si intuisce come ci sia una parte di insegnanti, che seppur vaccinata, è spaventata dal fatto di entrare in una classe con alunni (pochi o tanti) non immunizzati. Dall’altra parte però ci sono anche degli utenti protagonisti nella doppia veste di docenti e genitori. E in questi ultimi casi viene fuori la maggiore indecisione nella scelta.

Genitori

Più nette sono risultate invece le percentuali per i genitori degli alunni: risultano, in tre casi su quattro, contrari al Green pass per i figli (e dunque alla vaccinazione). I no sono il 75,3%, i sì solo il 24,2%.

In tale contesto, la preoccupazione per immunizzare i figli, ancora in età non adulta, viene sottolineata dai tanti “no”.

Studenti

Tra gli studenti risultano ancora più nette le percentuali dei contrari alla certificazione legata al Covid. L’84,4% di loro si schiera contro il Green pass da mostrare a scuola. E, ragionando, sono anche dati che sorprendono, visto che le vaccinazioni ai giovani (specie nelle scuole secondarie di secondo grado) stanno crescendo sensibilmente. Solo il 14,6% di questa fascia di età dice di sì: il sospetto è che tra questi potrebbero esserci anche tanti giovani che si sono sottoposti alla somministrazione, che però non possono tollerare se in qualche modo imposta dall’alto.

Dirigenti scolastici

Contraria al Green pass è anche una buona fetta di dirigenti scolastici: quasi 8 su 10, sempre del campione che ha fornito una risposta al quesito posto dalla Tecnica della Scuola, si dice non d’accordo col certificato obbligatorio per gli studenti (78,9% contro 20,8%).

Si tratta degli stessi dirigenti che da alcuni giorni sono impegnati quotidianamente con il controllo della certificazione verde posseduta dal personale scolastico e di tutti coloro che hanno accesso all’istituto.

Ata

Un “no” ancora più evidente arriva, infine, da parte del personale Ata: secondo l’86,9% di amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici che hanno aderito al nostro sondaggio, ha sbagliato il governo ad imporre la certificazione verde per accedere sul luogo di lavoro.

Anche su questo fronte professionale, il dato risulta probabilmente condizionato dalla presenza di diversi genitori tra i partecipanti al nostro sondaggio.

Ruolo professionale

Numericamente, a rispondere alle nostre domande, sono stati in prevalenza i docenti (52,6%), seguiti dai genitori (29,5%) e dagli studenti (7,8%).

Area geografica

L’area geografica di maggior provenienza degli utenti che hanno partecipato al sondaggio sul Green pass obbligatorio nella fascia d’età 12-19 anni, è il Nord Italia con il 40,9%, seguita dal Centro Italia con il 23,8%, e dal Sud Italia con il 20,7%.

Grado di scuola

Infine, il grado di scuola più coinvolto nel sondaggio è stato quello secondario di secondo grado con il 52,1% di partecipanti. Poi, la secondaria di primo grado con il 24,9% di adesioni.

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 10 settembre al 13 settembre 2021. Hanno partecipato 3.017 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.