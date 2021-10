Green pass, quando devono esibirlo gli studenti?

Fino al 31 dicembre, attuale termine dello stato di emergenza, chiunque acceda all’istituto scolastico deve possedere ed esibire il Green pass.

Questo obbligo riguarda non solo il personale, ma anche tutti gli esterni: addetti alla mensa, consulenti, imprese di pulizia, ed anche i genitori degli alunni.

Sono esclusi coloro che sono esenti dalla vaccinazione, per comprovate motivazioni di salute debitamente certificate.

Ad oggi, anche ad alunni e studenti non è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche.

Ci sono però delle situazioni in cui anche i ragazzi sono tenuti ad averlo.

Per le uscite didattiche, se si va ad esempio al cinema, mostre, musei o in qualunque luogo in cui, attualmEnte, sia richiesto. Le scuole però non dovranno verificarne preventivamente il possesso, in quanto l’accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso ai servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori.

Altra situazione in cui gli studenti devono esibirlo è per le attività di PCTO, in quanto, in tale situazione, sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori.

Anche per svolgere attività sportive in orario extra curricolare, anche se realizzate nei locali della scuola, i ragazzi devono possedere il Green pass. Obbligo che invece non c’è se si usano palestre (anche esterne alla scuola) o piscine in orario curricolare.

