Green pass, una mamma non può prelevare il figlio in classe e chiama i carabinieri

Green pass, una mamma non può prelevare il figlio in classe e...

Ci giungono in redazione segnalazioni di genitori che lamentano il divieto di accesso nell’aula dei propri figli, per la mancanza del Green pass. Ed è di queste ore il racconto (sui gruppi social e su diverse testate) di una madre che, intendendo prelevare dalla classe il figlio minorenne a seguito di un malessere, e impossibilitata ad entrare in quanto priva della certificazione verde, si vede nella necessità di chiamare i Carabinieri.

Ricordiamo cosa stabilisce la normativa in proposito. Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che i genitori possono entrare nel cortile della scuola, in quanto luogo all’aperto, e giungere sino all’ingresso o all’uscita da scuola. Privi di Green pass, tuttavia, non possono entrare nei locali al chiuso della scuola.

A seguire le Faq del Mi

I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola?

“Fino al 31 dicembre 2021 , termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, non l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.

I genitori di alunni con disabilità devono avere il green pass per accompagnare e andare a prendere i figli scuola?

Come già evidenziato in precedente FAQ, il possesso del Green pass non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici dal momento che la verifica del suo possesso avviene all’accesso negli ambienti chiusi delle strutture scolastiche. Pertanto, i genitori di alunni disabili possono accompagnare e prendere i loro figli all’ingresso/uscita della scuola.