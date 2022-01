Hub vaccinali nelle scuole, in Campania successo dell’iniziativa, altre Regioni pronte a partire

Gli hub vaccinali nelle scuole diventano sempre più realtà. Da più parti si susseguono le iniziative e arrivano pareri positivi su di esse. A Napoli, alla scuola elementare ‘Piscicelli’ alcuni bambini hanno già ricevuto la dose. Insieme ai genitori, i bambini erano in fila all’esterno della palestra della scuola, diventata hub vaccinale. In tutto 246 i bambini in attesa di ricevere la somministrazione. Numeri alti, poi bloccati dalla preside, segno che la risposta è stata molto positiva. Il personale della Asl Napoli 1 ha accolto i bimbi intrattenendoli con giochi.

Nessuna paura per i genitori, alcuni hanno confessato che sono stati proprio i piccoli a chiedere di essere vaccinati. L’assessore all’istruzione della Regione Campania Lucia Fortini ha confermato la buona riuscita dell’iniziativa: “Hub vaccinali nelle scuole? Lo facciamo dal 16 dicembre, dal primo giorno delle dosi per i bambini da 5 a 11 anni. Abbiamo avuto 225 vaccinazioni in una scuola e 300 in un altro istituto. Ringraziamo le dirigenti scolastiche che si sono messe a disposizione. Negli istituti vengono allestiti spazi con giochi e gadget per rendere tutto più accogliente. Anche l’hub vaccinale è costruito in maniera meno asettica e più gioiosa”.

Anche l’Umbria ha sposato l’iniziativa con sedute ad hoc in alcuni istituti scolastici del Distretto del Trasimeno.

Anp favorevole all’iniziativa

Sulla proposta di creare gli hub nelle scuole è favorevole anche l’Associazione Nazionale Presidi che attraverso il presidente Antonello Giannelli ha chiarito: “Siamo assolutamente d’accordo perché si riuscirebbe a raggiungere più rapidamente gli alunni. Non bisogna dimenticare di coinvolgere anche la rete dei pediatri, il cui consiglio per le famiglie è molto importante. Si torna alla vecchia abitudine di fare i vaccini a scuola come una volta”.

In Puglia “La notte è giovane”

Infine da segnalare l’iniziativa della Regione Puglia “La notte è giovane” con 5mila prenotazioni già all’attivo e dedicata alle vaccinazioni per gli studenti 12-19 anni. Si svolgerà il 14, 15 e 16 gennaio dalle 20 alle 24 nei principali hub della regione.