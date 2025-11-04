I cinque giorni di permesso per la formazione non dipendono dalla discrezionalità del dirigente

L’art. 36 del CCNL /scuola, nel trattare della formazione del personale scolastico, la definisce “leva strategica fondamentale” per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

Formazione

Il CCNL dispone che i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell’orario d’insegnamento e nell’ambito delle 40 più 40 ore di attività funzionali all’insegnamento. Qualora dovesse essere superato la soglia delle ore previste per le attività funzionali, le ore eccedenti vanno retribuite così come dispone l’art. 44 del CCNL 2019/2021.

Utilizzo carta del docente

Il CCNL dispone che qualora i corsi si dovessero svolgere fuori sede, la partecipazione a essi comporta il rimborso delle spese di viaggio. Fermo restante che con l’introduzione della novità del 2025 è possibile utilizzare la carta del docente per trasporti legati a corsi o viaggi d’istruzione.

Finanziamenti alle scuole

Il CCNL scuola 2019/2021 dispone inoltre che l’amministrazione, in via prioritaria, assicuri alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti al fine di consentire ai docenti la partecipazione a iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Fermo restante che le somme impegnate per la formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione.

Sostituzione docenti

Nell’ambito del diritto/dovere per partecipare alle attività di aggiornamento e formazione i docenti hanno diritto a fruire fino a 5 giorni per anno scolastico con l’esonero dal servizio e con la sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Docenti formatori

Lo stesso art. 36 al comma 10 dispone che i 5 giorni di permesso retribuito devono essere offerte al personale docente che partecipa come formatore, esperto o animatore a iniziative di formazione. Fermo restante che le predette opportunità di fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.

Compiti del dirigente

Il dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, non ha il potere discrezionale di negare i permessi per la formazione, tranne che il docente non rispetti i criteri stabiliti, in ogni singola scuola, per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento, in sede di confronto ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b3) del CCNL 2019/2021.