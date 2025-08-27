Home Attualità I compensi accessori al personale della scuola accreditati a settembre, niente risorse...

I compensi accessori al personale della scuola accreditati a settembre, niente risorse per Tutor e orientatore. E’ possibile conoscere i compensi dei colleghi?

Di
Ivana Serra
-
CONDIVIDI
contratto scuola

Il 15 Agosto il MIM ha inviato nota alle scuole relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) – a.s. 2024/25.

Ecco il dettaglio delle risorse caricate sul POS (Punto ordinante di spesa):

I docenti e il personale Ata riceveranno il pagamento dei compensi accessori se i Dsga e i Dirigenti trasmetteranno al sistema Noi PA gli elenchi con i nominativi entro il 28 di agosto.

Non sono stati accreditate le risorse per la remunerazione dell’orientatore e dei tutor di cui al D.M. 231 del 15 novembre 2024 per tali compensi bisognerà aspettare a ottobre.

È possibile conoscere i compensi percepiti dai colleghi?

Il CCNL scuola 2019-2021 prevede che in fase di informazione le organizzazioni sindacali ricevano i dati aggregati percepiti da docenti e personale Ata senza conoscere i nominativi di coloro che ricevono i compensi.

Un esempio di determina di liquidazione che viene pubblicata anche in albo on line e in amministrazione trasparente.

INTESTAZIONE SCUOLA

All’Albo d’Istituto

Alla Rsu

Oggetto: Determina liquidazione compensi accessori del personale scolastico a.s.2024/25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 25 del D. L.vo n.165/2011, in base al quale spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;

VISTI gli artt. 5 e 17 del d.lgs. 165/2001 e l’art. 34 del d.lgs. 150/2009;

VISTA la contrattazione nazionale CCNL scuola 29/11/2007, 19/04/2018 e 18/01/2024;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento;

VISTA l’assegnazione disposta dal MIUR relativa al M.O.F. per l’a.s. 2024/2025;

VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2024/2025 sottoscritta dalla RSU d’Istituto;

VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente e A.T.A. per attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2024/2025;

VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2024/2025 da parte dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO il servizio effettivamente prestato e i registri di presenza;

ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo stabiliti;

SENTITO il Dsga

DETERMINA

la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF del corrente anno scolastico, come da tabella di seguito indicata:

Attività svoltePersonaleCompetenze l.d.
FIS – Docenti Coordinatori di classe, Didattica AID, Collaboratori D.S., Dipartimento disciplinare e progetti funzionali insegnamento  
Valorizzazione docenti  
FIS – Indennità di direzione DSGA e sostituto  
FIS – Straordinario e intensificazione ATA  
Funzioni strumentali docenti  
Incarichi specifici Ata  
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  
Gruppo Sportivo  
Totale  

Il pagamento tramite cedolino grava sui seguenti capitoli di spesa:

Fondo Istituzione scolastica      capitolo 2549 piano gestionale 5 per €  

Funzioni strumentali docenti    capitolo 2549 piano gestionale 5 per €   

Incarichi specifici ATA            capitolo 2549 piano gestionale 5 per €   

Valorizzazione docente            capitolo 2549 piano gestionale 5 per €   

Ore eccedenti sostituzione        capitolo 2549 piano gestionale 6 per €    Attività di educazione fisica     capitolo 2549 piano gestionale 12 per

Il Direttore Sga Il Dirigente Scolastico

Articoli correlatiDi più dello stesso autore