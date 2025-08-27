I compensi accessori al personale della scuola accreditati a settembre, niente risorse per Tutor e orientatore. E’ possibile conoscere i compensi dei colleghi?

Il 15 Agosto il MIM ha inviato nota alle scuole relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) – a.s. 2024/25.
Ecco il dettaglio delle risorse caricate sul POS (Punto ordinante di spesa):
I docenti e il personale Ata riceveranno il pagamento dei compensi accessori se i Dsga e i Dirigenti trasmetteranno al sistema Noi PA gli elenchi con i nominativi entro il 28 di agosto.
Non sono stati accreditate le risorse per la remunerazione dell’orientatore e dei tutor di cui al D.M. 231 del 15 novembre 2024 per tali compensi bisognerà aspettare a ottobre.
È possibile conoscere i compensi percepiti dai colleghi?
Il CCNL scuola 2019-2021 prevede che in fase di informazione le organizzazioni sindacali ricevano i dati aggregati percepiti da docenti e personale Ata senza conoscere i nominativi di coloro che ricevono i compensi.
Un esempio di determina di liquidazione che viene pubblicata anche in albo on line e in amministrazione trasparente.
INTESTAZIONE SCUOLA
All’Albo d’Istituto
Alla Rsu
Oggetto: Determina liquidazione compensi accessori del personale scolastico a.s.2024/25
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 25 del D. L.vo n.165/2011, in base al quale spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane;
VISTI gli artt. 5 e 17 del d.lgs. 165/2001 e l’art. 34 del d.lgs. 150/2009;
VISTA la contrattazione nazionale CCNL scuola 29/11/2007, 19/04/2018 e 18/01/2024;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento;
VISTA l’assegnazione disposta dal MIUR relativa al M.O.F. per l’a.s. 2024/2025;
VISTA la Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2024/2025 sottoscritta dalla RSU d’Istituto;
VISTI gli Affidamenti di Incarico al Personale Docente e A.T.A. per attività retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica a.s. 2024/2025;
VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2024/2025 da parte dei Revisori dei Conti;
CONSIDERATO il servizio effettivamente prestato e i registri di presenza;
ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo stabiliti;
SENTITO il Dsga
DETERMINA
la liquidazione dei compensi a tutto il personale coinvolto per attività da retribuire con il MOF del corrente anno scolastico, come da tabella di seguito indicata:
|Attività svolte
|Personale
|Competenze l.d.
|FIS – Docenti Coordinatori di classe, Didattica AID, Collaboratori D.S., Dipartimento disciplinare e progetti funzionali insegnamento
|Valorizzazione docenti
|FIS – Indennità di direzione DSGA e sostituto
|FIS – Straordinario e intensificazione ATA
|Funzioni strumentali docenti
|Incarichi specifici Ata
|Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
|Gruppo Sportivo
|Totale
Il pagamento tramite cedolino grava sui seguenti capitoli di spesa:
Fondo Istituzione scolastica capitolo 2549 piano gestionale 5 per €
Funzioni strumentali docenti capitolo 2549 piano gestionale 5 per €
Incarichi specifici ATA capitolo 2549 piano gestionale 5 per €
Valorizzazione docente capitolo 2549 piano gestionale 5 per €
Ore eccedenti sostituzione capitolo 2549 piano gestionale 6 per € Attività di educazione fisica capitolo 2549 piano gestionale 12 per
Il Direttore Sga Il Dirigente Scolastico