I dirigenti scolastici siciliani solidarizzano con la collega Claudia Notaro

Sulla pagina Facebook della dirigente scolastica catanese Anna De Francesco è stato pubblicato un comunicato, sottoscritto dai presidi siciliani, nel quale, oltre a stigmatizzare con vigore la “vile aggressione” contro la ds Claudia Notaro, si esprime solidarietà e vicinanza alla collega.

Ecco il testo

I sottoscritti dirigenti scolastici esprimono solidarietà alla collega Claudia Notaro, preside dell’I.C. Calderone di Carini, per la vile aggressione fisica subita da un genitore, adirato, pare, per un rimprovero subito dalla figlia. Un episodio grave, che rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di attacchi alla scuola pubblica ad opera di una parte dell’utenza sempre meno disposta a riconoscere valore e autorevolezza all’istituzione e a chi la rappresenta e sempre più abituata a pretendere il soddisfacimento della propria idea di scuola e delle proprie aspirazioni ed esigenze, spesso disconoscendo la professionalità di docenti e personale scolastico.

I dirigenti scolastici nel corso dell’ultimo anno hanno svolto il proprio ruolo con responsabilità e abnegazione, nonostante le tensioni determinate dalla situazione di emergenza causata dalla pandemia e nonostante le pressioni costanti provenienti da più parti e da una comunità comprensibilmente spaventata e in gran parte collaborativa, ma nella quale troppi hanno puntato il dito contro l’operato della scuola e ostacolato ogni provvedimento che richiedesse un cambiamento dello status quo.

La scuola ha garantito il diritto all’istruzione a un paese investito dalla pandemia e ha mostrato resilienza e capacità organizzativa. I dirigenti scolastici hanno profuso ogni energia perché ciò avvenisse, rispondendo con efficacia a provvedimenti legislativi e ordinanze che hanno spesso imposto alle scuole di riorganizzarsi in poche ore, mettendo in sicurezza edifici che hanno carenze strutturali ataviche, disponendo una didattica per la quale nessuno era preparato. Tutto ciò però non ha contribuito a creare intorno alle istituzioni scolastiche una rete di solidarietà. Al contrario, i dirigenti sono stati lasciati spesso soli a fronteggiare gli umori delle comunità e ad assumere decisioni drastiche. Sono decine le diffide e gli accessi agli atti di associazioni e singoli che giungono ogni giorno ai dirigenti e frequenti le aggressioni verbali e fisiche a danno degli operatori scolastici, per i più disparati e banali motivi.

Occorre che le istituzioni diano la giusta attenzione a episodi come quello che ha coinvolto la collega Notaro e sostegno a chi ogni giorno lavora perché sia garantito il diritto costituzionale all’istruzione. Lavorare a scuola per il bene comune non può avvenire a rischio della propria incolumità.

Ci auguriamo che quanto avvenuto a Carini non passi sotto silenzio e che giunga alla collega non solo la solidarietà, ma anche un supporto concreto da parte delle istituzioni.

Katia Perna, C.D. “M. Rapisardi” – Catania

Salvatore Benfante Picogna – C.D. “San Giuseppe”-San Cataldo (CL)

Manuela Di Pietro – I.C. “S. Basso” – Scordia (CT)

Daniela Rizzotto, I.C. “Guarnaccia” – Pietraperzia (EN)

Daniela Santa Tomasello, II C.D. “Giovanni XXIII” – Paternò (CT)

Francesco Camillo, I.C. “Lombardo radice” – Palermo

Viviana Morello, I.C. “S. Quasimodo”, Gela (CL)

Sebastana Ivana Gualtieri, I.C. “Diaz-Manzoni” – Catania

Loredana Lauricella, I.I.S. “Basile D’Aleo” – Monreale (PA)

Salvatore Picone, I.O. “G. Verga” – Vizzini (CT)

Bianca Guzzetta, I.C. “Principessa Elena di Napoli” – Palermo

Rosetta Morreale, I.C. “Bers. Urso-Mendola” – Favara (AG)

Maria Vella, I.C. “Falcone-Borsellino” – Favara (AG)

Anna Maria Faccini, I.C. “B. Siciliano” – Capaci (PA

Rosaria Corona, I.C. “Boccadifalco- Tomasi di Lampedusa” – Palermo

Davide Platania, I.C. “G.B. Nicolosi – Paternò

Marinella La Rosa, I.C. “Bacile” – Bisacquino (PA)

Claudia Amico, I.C. Santa Caterina – Resuttano (CL) e I.C. Vallelunga-Marianopoli (CL)

Attilio Grisafi, I.C. “Giovanni XXIII – Terrasini (PA)

Francesca Liotta, C.D. San Nicolò Politi, Adrano (CT)

Margherita Maniscalco, D.D. “F.S. Cavallari”, Palermo

Cinzia Giuffrida, I.C. “E. Fermi”, Catenanuova (EN)

Giuseppe Gallo, D.D. “Partanna-Mondello”, Palermo

William D’Arrigo, I.C. “Giardini” – Giardini Naxos e Gaggi (ME)

Marisa Brancato, I.C. “Mascali”, Mascali (CT)

Caterina Agueci, I.I.S.S. “Mattarella-Dolci”, Castellammare del Golfo

Nadia Rizzo, I.C. “San Giovanni Bosco” e I.C. “Europa”, Barrafranca

Giusi Conti, I.C. “Giovanni XXIII” , Trabia e I.C. “G. Barbera”, Caccamo (PA)

Maria Grazia Caruso, I.C. “G. Verga”, Pachino (SR)

Fabrizia Ferrante, I.C. “L. Pirandello” – Carlentini (SR)

Lucia Oliva, D.D. “Karol Woytila” – Belmonte Mezzagno (PA)

Rosaria Decaro, I.C. “San Francesco” – Gela (CL)

Salvatore Ciravolo, I.C. “L. Lanza Baronessa di Carini” (PA)

Marilena Anello, L.S. “N. Palmeri” – Termini Imerese (PA)

Laura Bisso, I.C. “Mantegna Bonanno” (PA)

Angelo Nasca, I.C. Borghetto – Partinico (PA)

Carmela Sgarioto, I.C. “Berlimguer”, Ragusa

Gioacchino Chimenti, I.I.S. “D. Dolci” – Partinico (PA)

Maria Grazia D’Amico – D.D. Santa Teresa di Riva (ME)

Deborah Consoli – D.D. “M. Ventre” – Ragusa

Maria Francesca Giammona, I.C. “F. Morvillo” – Monreale (PA)

Elisa Faraci, I.C. “Padre Pio da Pietralcina” – Ispica (RG)

Emanuele Dilettoso, I.I.S. “Ramacca-Palagonia (CT)

Daniela Rita Rizzuto, I.C. San Giuseppe Jato (PA)

Maria Ausilia Lupo, D.D. “Rosolino Pilo” – Palermo

Giuseppina D’Amico, S.S. I grado “C. Scianna” – Bagheria

Alessia Guccione, I.C. Mazzarino (CL)

Giovanni Taibi, I.C. Casteldaccia (PA)

Stefania Cocuzza, I.C. “L. Sciascia” – Palermo

Vita Grazia Santangelo, D.D. II Circolo “G. Cirincione” – Bagheria (PA)

Fulvia Ferlito, I.C. Santa Margherita (ME)

Stefania Bellofiore, I.C. “G. Verga” – Canicattini Bagni (SR)

Teresa ferlito, II I.C. “Dante Alighieri” – Francofonte (SR)

Serena Roccaro, D.S. SSPG “P. Virgilio Marone” – Palermo

Giuseppe Zambito, I.I.S.S. “Don Calogero Di Vincenti” – Bisacquino

Maria La Rosa, I.C. “R. Levi Montalcini”, San Piero Patti

Lucia La Fata, I.C. “Archimede-La Fata” – Partinico (PA)

Nicola Borrelli, IC Leopardi, S.Antimo (NA)

Maria Elisabetta Giannuzzi, IC II Udine e IC I Udine

Josephine Scavo, IC De Cruyllas, Ramacca (CT)

Miriam Iaccarino, ICS Agostino di Ippona, Lecco

Cristiana Sottile, IC8 Verona centro storico

Anna Errichiello, Liceo statale “Gandhi”, Casoria

Paolo Farina, CPIA BAT – Andria

Giulio Silvestro, IC “Pio La Torre”, Roma

Claudio Mola, liceo Niccolò Braucci, di Caivano

Rita Troiani, IC Giovanni Paolo II, Capo D’Orlando (ME)

Ornella Sipala, Liceo “E.Maiorana”, Scordia (CT)

Elena Di Blasi, I.O. “Pestalozzi”- Catania

Fortunato Di Bartolo, D.D. “A. DAjetti” – Pantelleria (TP)

Francesca Adamo, I.I.S. “O.M. Corbino” – Partinico (PA)

Maria Cafiso, I.C. “G. Verga” – Comiso (RG)

Cinzia Rizzo, I.C. Sferracavallo – Onorato – Palermo

Mirella Vella, L.S. M.L. King – Favara (AG)

Elena Giuffrida, I.C. “G.F. Ingrassia” – Regalbuto (EN)

Barbara Nanè, I.I.S. “P. Calleri”, Pachino (SR)

Maria Angela Croce, “I.C. “S. Bivona” – Menfi (AG)

Maria Grazia Di Gangi, I C.D. Termini Imerese (PA)

Angela Rita Milazzo, I.C. “Giovanni Paolo” – Gravina di Catania (CT)

Anna Tarallo, I.C. “F. Riso” – Isola delle Femmine (PA)

Giuseppe Granozzi, I.C. “I. Florio” – San Lorenzo (PA)

Simonetta Arnone, CPIA Siracusa

Lina Alaimo, “G. Bianca” – Avola (SR)

Valeria Nicosia, XI I.C. “Archia” – Siracusa

Liliana Lucenti, I I.C. “S. Pellico” –Pachino (SR)

Annalia Todaro, I.I.S. “Odierna” – Palma di Montechiaro (AG)

Giuseppe Russo, I.C.S. “E. Armaforte” – Altofonte (PA)

Annalisa stancanelli, I.C. “G. Verga” – Siracusa

Franco Pignataro, i.C. “G. Narbone” – Caltagirone (CT)

Luigi Cona, I.I.S. Damiani Almeyda – Crispi e I.C. “Arenella”(PA)

Agata Sortino, “Principe di Napoli” – Augusta (SR)

Mauro Mangano, I.C. “Riccardo da Lentini” – Lentini (SR)

Anna De Francesco, “De Felice Giuffrida Olivetti” – Catania

Tecla Guzzardi, I.C. “Falcone-Cascino” – Piazza armerina (EN)

Marilena Giglia, I.C. “Manzoni” – Ravanusa (AG)

Benedetta Carmela Scilipoti, I.I.S. Riposto (CT)

Lucia Lomonico, L.S. “P. Farinato” – Enna

Annalisa Giacalone, I.C. G. Mazzini” – Erice (TP)

Angela Mirabile, I.C. “Di Vittorio” – Palermo

Elisa Colella, L.G.S, “M. Cutelli” – Catania

Stefania Stancanelli, I C.D. “De Amicis” – Avola (SR)

Ugo Pirrone, I.I.S.S. “Ferraris” – Acireale (CT)

Rosalia Marturana, I.C. Montegrappa – R. Sanzio” – Palermo

Laura Cappuccio, L.S. “Archimede” – Messina

Mariella Cristiano, IV I.C. “Marconi” – Lentini (SR)

Carmela Maccarrone, L.S. “E, Majorana” – San Giovanni La Punta (CT)

Concetta Drago, I.C. “Macherione – Galilei” – Calatabiano (CT)

Daniela Vewtri, I.T. Archimede – Catania

Rosaria russo, I.C. Pace del Mela – Messina

Vincenzo Caico, ISIS Buonarroti, Monfalcone (GO)

Lucia Rigano, IC Busalla (Genova)

Cettina Matassa, IC. Giovanni Falcone San Giovanni La Punta (CT)

Alessandro Bianco, IC Jerzu (NU)

Gabriella Capodicasa, CD Giuseppe Fava , Mascalucia (CT)

Nicolino Ingenito, IC Leone Caetani, Cisterna di Latina (LT)

Domenico Coppola, IC Samuele Falco, Scafati (SA)

Rossana Maletta, IC Giarre (CT)

Agata Balsamo II I.C. G.FALCONE- P.BORSELLINO Siracusa Cassibile

Giuseppe Martino, ISIS “A. Ponti” Gallarate (VA)

Valeria Catalano DS IC Colozza Bonfiglio, Palermo

Angela Diodati, I.C. Vergiate (VA)

Francesca Cellamare, I.C. Desulo (NU)

Elisabetta Dedato, I.C. “E. De Filippo”, Guidonia Montecelio (RM)

Rossana Gabrieli, CPIA 2, Alba Mondovì

Maria Chiara Doria, I.C. Bussoleno (TO)

Giorgio Michelazzo, I.C. San Martino di Lupari (PD)

I.C. Galliera Veneta (PD)

Antonella Mongiardo, L.S. “Galilei”, Lamezia Terme

Vincenza Tascone, Itet “Maggiolini”, Parabiago (MI)

Anna Quaranta, I.C. Riano (RM)

Salvina Gemellaro, I.S. “G.B. Vaccarini” – Catania

Giusy De Luca, I.C. “G. Marconi” – Sant’Agata Militello CT)

Daniela Di Piazza, IPSSEOA, “K. Woytila” – Catania

Domizia Arrigo, I.C. Paino-Gravitelli – Messina

Clorinda Coppa , I.C. “L. Pirandello” – Cerda (PA)

Vilma Piazza, I.I.S. “Leonardo Da Vinci” – Piazza Armerina (EN)

Luigi Genovese, I.C.”NBalotta” – Barcellona P.G. (ME)

Clorinda Coppa, I.C. “L. Pirandello” – Cerda (PA)

Ornella Campo Liceo Scientifico Enrico Fermi Ragusa

Francesca Barberi IC F. Minà Palumbo Castelbuono

Alessandra Servito – I.C. “G. Lombardo Radice” – Siracusa

Aurora Fumo I. C. ” Politeama”, Palermo

Aurelia Patanella I.C.S. “Giovanni XXIII-Piazzi” palermo

Francesco Serio I. C. “Polizzano” Gangi

Patrizia Abate IISS Ferrara Palermo

Francesca Paola Puleo D.D. “G. Rodari” – Villabate (PA)

Anna Maria Catalano Liceo Scientifico Cannizzaro Palermo

Giuseppe Carlino ICS Buttitta Bagheria

Rita La Tona S.S.I grado “Guastella”Misilmeri

Nicola Pizzolato, ICS Maredolce Palermo

Salvatore Amata Istituto Comprensivo Luigi Capuana Palermo

Rossana Virciglio Liceo classico Foscolo Liceo Scientifico Sciascia Canicattì ( AG)

Chiara Spatola, Ic Calcio, prov. Bergamo

Vito Pecoraro Ipsseoa Pietro Piazza Ics Rapisardi-Garibaldi

Stefania Stancanelli I Circolo didattico De Amicis di Avola (SR)

Maria Rosa Barone I.C Lombardo Radice- Pappalardo di Castelvetrano (TP)

Francesca Puleo I.C.S. “K. Wojtyla-Pontefice” Santa Flavia

Carmela Campo I.C. “Leonardo Sciascia“ Racalmuto Ag

Sezione Regionale ANDIS Sicilia – Santo Quattrocchi – Presidente.

Rosalia MARTURANA Ic Montegrappa-R.Sanzio

Maria Rosaria Provenzano I.C. Manzoni Alessandria della Rocca

Angela Randazzo- Educandato Statale “Maria Adelaide”

Nellina Limblici I.C. Quasimodo Agrigento

Chiara Gibilaro Dirigente Scolastico in quiescenza

Diego Maggio Dirigente Scolastico in quiescenza

Maria Rita Di Maggio IS Einaudi Pareto Pslermo

Mario Veca Presidente Provinciale A.N.Di.S. Palermo. I.C. Rosario Livatino di Ficarazzi (Pa) SMS Pietro Palumbo di Villabate (Pa)

Milena Siracusa IPSSEOA “G.AMBROSINI”, FAVARA (AG)

Patrizia Roccamatisi ICS Margherita di Navarra – Monreale (Pa)

Rosita Paradiso Polo Tecnico-scientifico “Brutium” di Cosenza

Presidenza Regionale UCIIM Sicilia

Pasqua Loviglio Direzione Didattica “San Francesco d’Assisi ” – Altamura -BA

Rosanna Cucchiara ics Boccone Palermo

Vallone Vincenza Liceo Santi Savarino Partinico

Sara Giulia Aiello IIS “LS-IPSC-IPSIA-ITI” di Cariati (CS)

Benedetto Lo Piccolo IC. “De Amicis” – Busto Arsizio (VA)

Chiara Di Prima Liceo Scientifico “Galileo Galilei” – Palermo

Dino Tiziana I. C. S. VITTORIO EMANUELE III Palermo

Giuseppe Inglese I.C. Gesualdo Nosengo – Petrosino TP

Daniela Crimi Liceo Linguistico Ninni Cassara’ Palermo

Nunzio Speciale Scuola Secondaria di Primo Grado “G.A. CESAREO” – Palermo

Ilaria Virciglio I.C . ” G. Scelsa” di Palermo

Ornella Campo Liceo Scientifico Enrico Fermi Ragusa

Francesca Barberi IC F. Minà Palumbo Castelbuono

Gloria Casimo ICS R. Guttuso Palermo

Mariella Buffa IPSSAR P. Borsellino Palermo

Mariangela Aiello IC Scinà Costa Palermo

Nadia Tani IIS G. Carducci Volterra

Leon Zingales IC Anna Rita Sidoti Gioiosa Marea

Anna Vania Stallone IC Capuana Pardo Castelvetrano

Bruno Lorenzo Castrovinci, ANDIS Messina

Lucia Squatrito, I.I.S. “E. Medi” – Leonforte (EN)

Barbara Oteri, I.C. “Torregrossa Messina

Maria Nicolosi, I.C. “Dusmet” – Nicolosi (CT)

Graziella Diliberto, I.C. Mazzarrone-Licodia Eubea (CT)

Rosaria Di Prima, I.C. Campofelice di Roccella (PA)

Grazia Lo Presti, I.C. “G. Mazzini” – Valguarnera Caropepe (EN)

Isabella Iervolino, I.C. “Caponnetto”, Palermo

Angela Rosa Maria Pistone, C.D. San Giovanni Bosco – Biancavilla (CT)

Nicasio Sampognaro, I.C. Bagheria IV – Aspra (PA)

Maria Concetta Buttiglieri, I.C. “M. Francese”, Marineo- Bolognetta (PA)

Rocco Trainiti, I.C. Gela e Butera (CL)

Valentina Lombardo, I.C. “V. Veneto” – Lentini (SR)

Maria Pina Da Campo, I.C. Militi – Barcellona P.G. (ME)

Anna Maria Sacco, I.C. “G.G. “Ciaccio Montalto” – Trapani

Antonella Vaccara, I.C. “L. Capuana” – Santa Ninfa (TP)

Laura Calabrò, I..- L.S.S.A. “Copernico – Barcellona P.G. (ME)

Eleonora Corrado, I.C. Paradiso – Messina

Domenico Di Fatta, Liceo regina Margherita – Palermo

Carmela Trovato, I.C. “Parini”- Catania

Elga Maria Grazia Schembri, I.C. “Giovanni Paolo II” – Belpasso (CT)

Melchiorra Greco, I.S. Majorana – Palermo

Lucia Bonaffino, I.P.”S. D’Acquisto” – Bagheria (PA)

Domenica Nucifora, III I.C. “L. Capuana” – Avola (SR)

Sabina Minardi, I.C. “Russo-Raciti” – Palermo

Giovanna Genco, D.D. “De Amicis” e SSPG Leonardo da Vinci – Palermo

Agata Di Maita, I.C. “A. Bruno” – Biancavilla (CT)

Renato Santoro, Liceo “Megara” – Augusta (SR)

Antonio Ferrarini, I.T.I. “E. Fermi” – Siracusa

Michele Accolla, I.C. “Costa” – Augusta (SR)

Maria Grazia Ficara, Liceo “T. Gargallo” – Siracusa

Anna Maria Farinella, I.C.S. “L. Pirandello – Borgo Ulivia – Palermo

Filippo Gervasi, I.C. “E. De Amicis” – Enna

Maria Larissa Bollaci – Liceo “L- Sciascia” – S. Agata di Militello (ME)

Maria Giovanna Sergi, II I.C. “O.Mo. Corbino” – Augusta (SR)

Fabiana Celentano, I.C. Montelucci – Guidonia Montecelio (RM)

Annamaria Conti, I.I.S.P. “R. Livatino” – Palestrina e Cave – Roma

Gianluca Moretti, “Velso Mucci” Bra e “Cravetta-Marconi”, Savigliano

Tiziana Mezzi, I.C. “Albiate e Triuggio”, Triuggio (MB)

Rosanna Blandi, I.C. Chiusa di Pesio – Peveragno (CN)

Katia Milano, I.I.S. “Martinetti” – Caluso (TO)

Elena Venturini, I.C. Pozzuolo del Friuli (UD)

Gianluca Moretti, I.P.S. “Velso Mucci” Bra e I.I.S. “Cravetta-Marconi” Savigliano

Rosanna Blandi, I.C. Chiusa di Pesio

Rossana Gabrieli, CPIA 2 Alba-Mondovì

Alessandro Parola, Liceo “Peano-Pellico” Cuneo

Laura Pineschi, I.C. Garessio

Paolo Cortese, I.I.S. “Vallauri” Fossano

Maria Paola Longo, I.C. Carrù

Mara Ferrero, I.I.S. “Baruffi” Ceva

Bianca Maria Anigello, I.C. “Borgo San Giuseppe” Cuneo

Vilma Peirone, I.C. Mondovì 2

Alessandra Tugnoli, I.I.S. “Soleri Bertoni” Saluzzo

Giacomo Melino, I.I.S. “Cigna-Baruffi-Garelli” Mondovì

Olga Bertolino, I.C. “A. Vassallo” Boves

Simonetta Bogliotti, I.C. Cavallermaggiore

Danilo Eandi, I.C. “G. Arpino” Sommariva del Bosco

Donatella Garello, I.I.S. “Giolitti Bellisario” Mondovì

Luca Marchisio, I.C. Moretta

Luca Martini, I.I.S. “Arimondi-Eula” Savigliano

Serena Balatresi, I.C. “Paglieri” e “Sacco” Fossano

Antonella Germini, I.I.S. “Umberto I” Alba

Alessandra Massucco, I.I.S. “Guala” Bra

Flavio Girodengo, I.I.S. “Denina” Saluzzo

Daniela Calandri, I.C. Morozzo

Davide Martini, I.C. “Carducci” Busca e I.C. “Isoardo Vanzetti” Centallo

Davide Laratore, I.C. Barge

Alessia Zunino, I.C. “San Michele” Mondovì

Lorella Sartirano, I.C. Bene Vagienna

Alessandra Pasquale, Liceo “Ancina” Fossano

Emanuela Bussi, I.C. “Santorre di Santarosa” Savigliano

Piermario Demichelis, I.C. Montà

Bruno Gabetti, Liceo “Vasco Beccaria Govone” Mondovì

Stefania Di Battista, I.C. Mondovì 1

Luana Giacalone I.T.E.T. Garibaldi, Marsala

Iole Ciaccio Ics M Buonarroti Palermo

Giuseppe Polizzi, Liceo scientifico Albert Einstein, Palermo

Alfonso Costanza Ipsia Iti Ezio Aletti Trebisacce (CS)

Daniela Caponio S.S. I Grado Bosco-Netti Di Santeramo In Colle (Bari)

Graziella La Russa Ics Rita Atria Palermo

Maria Rosa Castellano ISIS Cecilia Deganutti di Udine

Paola Maino , CPIA 2 Bari-Altamura

Laura Pollichino-Ics Perez-Madre Teresa Calcutta.

Valeria La Paglia I.C. “R. Guttuso”-Villagrazia di Carini.

Giovanna Ferrari I. S. S. Mario Rutelli Palermo

Marialuisa Sabino, liceo scientifico Dante Alighieri di Matera

Viviana Aldisio IC G Verga Gela

Angela Buono IC Davanzati Mastromatteo Palo del Colle Bari

Palma Sicuro DD Francesco Orestano Palermo

Giuseppina D’Avanzo IC Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo BG

Grazia Pappalardo S Sec I grado Raimondo Franchetti Palermo.

Giovanna D’Onghia IC “Matteo Ricci” Polverigi (AN)

Sabina Minardi DS Russo Raciti: Sottoscrivo, Sabina Minardi IC Russo-Raciti Palermo Girolamo Arcuri Iis Ciliberto-Lucifero Crotone

Alessandra Benanti Ic Maneri Ingrassia Don Milani Palermo

Elvira Mulè Ic Pitrè – Manzoni Castellammare Del Golfo

Rachele Donnici Ic Crosia (Cs)

Lucia Palummeri – Istituto Comprensivo “Maria Schininà “ – Ragusa

Maria Francesca Dileo I.C. Zero Branco (Tv)

Vincenzo Di Salvo I.C. “G. Vasi” Corleone

Fabio Passiglia Liceo Scientifico Basile E Dd Sauro Palermo

Maria Rosa Caldarella Ic Cruillas, Palermo

Vincenza Piscitello, Direzione Didattica Tomaselli Palermo

Adriana Quattrocchi, IISS C.M.Carafa di Mazzarino e Riesi

Mariaurelia Viotti Liceo Andrea D’Oria Genova

Mirella Pacifico IC Mandatoriccio (CS)

Rita Antonia Carulli CD Roncalli Altamura (Bari)

Antonella Accardi Benedettini Liceo Passoni Torino

Daniela Menga, Liceo Majorana-Laterza Putignano (Bari)

Chiara Vantaggiato IISS Gaetano Salvemini Alessano (Lecce)

Marialuisa Lagani I.C.Sabatini Borgia (CZ)

Francesca Accardo IISS Francesco D’Aguirre-Dante Alighieri Salemi (TP)

Maria Luisa Simanella Direzione didattica 2° Circolo Ruggero Settimo Castelvetrano

Tania Barresi I. I. S. S. Cipolla Pantaleo Gentile, Castelvetrano (TP)

Maria Vodola liceo classico Garibaldi Palermo

Marina Del Sordo IC Cosenza III Via Negroni COSENZA

Rita Elia IIS Vittorio Emanuele II Catanzaro

Di Blasio Agnese IC Barone di Baranello CB

Ina Ciotta ITT Morselli Gela

Giovanna Bubello I. C. Maestro Lorenzo Panepinto, Santo Stefano quisquina

Maria Giuseppa Sgambato I.S. Majorana Santa Maria a Vico Caserta

Maria Vittoria Pomili I. C. Città dei Bambini – Mentana Roma

Carmela Valenti I.C. Rita Levi Montalcini di Gorgonzola (Mi

Alessandro Paone, IC Salutati-Cavalcati, Buggiano (PT)

Emilia Arena, IC Saponara (ME)

Patrizia Carra, IC Commenda, Brindisi

Vincenzo Maggio, IIS Virgilio, Mussomeli (CL)

Vincenzo Scanu, IIS Piazza Sulis, Alghero (SS)

Marta Bocci, IC Tarcento (UD)

Antonio Santoro, IC Alcmeone, Crotone

Daniela Mercante I.C. “Portella della ginestra” – Vittoria (RG)

Carlo Rai I.C.S. San Marcello Pistoiese

Sarah Calzolaro ICS Cino da Pistoia G.Galilei

Antonella Gesuele, IC “Libero Andreotti” – Pescia (PT)

Manila Cherubini I.C. ‘M. L. King’ Pistoia

Rossella Tedesco I.C. F. Ferrucci Larciano (Pt)

Gianfranco Mancuso, I.C. “21 marzo” – Petralia Sottana

Graziano Magrini Liceo Statale “C. Salutati” Montecatini Terme (Pt)

Delia Dami, ICS “CAPONNETTO ” , Monsummano Terme

Tiziano Nincheri I.S.I. Sismondi-Pacinotti di Pescia (PT)

Giulia Iozzelli, I.C. “Berni”, Lamporecchio, PT

Maria Cardella IC Giacich Monfalcone, Gorizia

Alessandra Putortì IC Perco Gorizia

Alessia Cicconi IC Don Milani Aquileia (UD)

Maria Santa Russo I. C. “Guglielmo Marconi” – Paternò e Ragalna (CT)

Patrizia Nicolini, I.C. “G.Verga” Viagrande (CT)

Riccardo Monti, Ist. Alberghiero “F. Martini”, Montecatini Terme

Roberta Tommei- IC Galileo Chini, Montecatini Terme

Alberto Ciampi – I.C. “Walter Iozzelli”, Monsummano Terme

Rossella Quirini- I.C. Galileo Galilei – Pieve a Nievole

Anna Maria Corretti liceo Forteguerri Pistoia

Rachele Pirozzi, IC PASQUINI Massa e Cozzile (PT)

Gabriella Nanini, IC Montalcini di Pescia

Maria Rosa Capelli – Liceo Lorenzini – Pescia

Elisabetta Pastacaldi liceo artistico Petrocchi Pistoia

Claudia Ciocchetti IC Marconi-Frosini (PT)

Carmine Gallo, ITSE A. CAPITINI – Agliana (PT)

Carmela Accardo, D. S. X Istituto Comprensivo “Emanuele Giaracà” Siracusa

Roberto Arancio, IC Meduna Tagliamento di Valvasone Arzene (PN)

Giovanni Mutinati, Liceo Punzi Cisternino (BR)

Sabina Tartaglia, IC Isabella Morra di Valsinni MT

Ina Ciotta ITT Morselli Gela

Vincenzo Tinaglia , Isis Sarpi di san Vito al Tagliamento PN

Francesco Panico ICS “Raffaello” di Pistoia, ITA “D. Anzilotti” di Pescia

Tesi patrizia I.C.S. Nannini Quarrata

Anna Paola Migliorini, ITS Marchi Forti PESCIA (Pt)

Paolo Biagioli liceo scientifico Savoia Pt

Francesca Giurlani, Rita Levi Montalcini e reggente all’Ita Anzilotti di Pescia.

Renato Santoro D.S. Liceo Megara di Augusta

Lorenza Fogagnolo, IPSEOA Giuseppe Cipriani – Adria (RO)

M. Lidia Filippetto, I.C. Rorai Cappuccini – Pordenone

Giovanni Giaquinta, I.C. “S.A. Guastella” – Chiaramonte Gulfi (RG)

Pierina Maddalena Calì, I.C. “C.A, Dalla Chiesa”, San Giovanni La Punta (CT)

Rita Donatella Alloro, S.M. “Dante Alighieri” – Catania

Giancarlo Garozzo, I.C. Motta Sant’Anastasia (CT)

Gisella Barbagallo, “Maiorana” – Catania

Simona Maria Perni, I.C.S. “P.S. Di Guardo-Quasimodo”

Giuseppina Sorce, CPIA “Nelson Mandela” – Palermo

Mariella Mirone, I.C. Forno Canavese (TO)

Gloriana Russitto, I.C. “Columba” – Sortino (SR)

Maria Angela Aimone, I.C. Sanfront-Paesana

Luciana Ortu, I.C. “Grandis” Borgo San Dalmazzo

Alessandro Zannella, Liceo “L. da Vinci” Alba

Rosalia Gioglio I.T. “C.A. Dalla Chiesa” di Partinico

Concetta Giannino, Convitto nazionale Palermo

Giuseppina Maria Zahora IC Bariano (BG)

Paola Catanzaro IC 17 Montorio Verona

Leonardo Campanale IC ‘G.Rodari-D.Alighieri’ Casamassima (BA)

Vita Biundo IC Rita Levi Montalcini Partanna (TP)