I segreti per insegnare l’educazione civica a scuola [VIDEO]

L’insegnamento dell’educazione civica deve sviluppare trasversalmente la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società, tutte dimensioni del Welfare oggi interconnesse e interdipendenti.

In linea con gli indirizzi sovranazionali che delineano l’esigenza di acquisire un’educazione alla cittadinanza globale per stimolare una interazione efficace e costruttiva con gli altri, incoraggiare il pensiero critico, agire democraticamente e in modo socialmente responsabile (UNESCO, 2018; Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2017), in questo percorso, cittadinanza e empowerment costituiscono la chiave di lettura per affrontare ogni tema e obiettivo di apprendimento.

Saranno svolti 3 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore

> Mercoledì 11 marzo 2020 – dalle ore 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 18 marzo 2020 – dalle ore 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 25 marzo 2020 – dalle ore 17.00 alle 19.00

Il percorso mira allo sviluppo di competenze per una scuola inclusiva in riferimento ai seguenti contenuti formativi: cittadinanza globale, identità culturale, cittadinanza attiva e diritti del cittadino, stili di vita, educazione ambientale, cura dei beni comuni, educazione alla pace, spirito critico, educazione al rispetto dell’altro, potenziamento delle competenze di base e delle “life skills”.

In una visione dinamica dell’apprendimento, queste competenze possono essere applicate in contesti differenti e in combinazioni diverse perchè sovrapponibili e interconnesse.