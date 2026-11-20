Il TAR Lombardia (Sezione Quinta), con la sentenza n. 05232/2026 pubblicata il 18 novembre 2026, ha tracciato confini estremamente precisi al diritto di accesso agli atti scolastici da parte delle famiglie. La vicenda trae origine dall’iniziativa di una coppia di genitori il cui figlio ha terminato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (scuola media) ottenendo la valutazione di 7/10. Insoddisfatti dell’esito e intenzionati a contestare la regolarità del percorso valutativo dell’intero ottennio (cinque anni di scuola primaria e tre di secondaria di primo grado), i genitori hanno presentato all’istituto scolastico una complessa istanza di accesso documentale.

Il nodo centrale: la pretesa sui titoli abilitativi degli insegnanti

Accanto ai consueti atti didattici — come griglie di valutazione, pagelle ufficiali dal primo all’ottavo anno, giudizi di ammissione e di esame ed elaborati scritti —, l’istanza dei genitori conteneva una richiesta del tutto peculiare: la copia dei titoli di abilitazione all’insegnamento di tutti i docenti che avevano seguito l’alunno nel corso degli otto anni. La scuola ha risposto accogliendo solo parzialmente la domanda: ha fornito tutti i documenti relativi al percorso di studio e agli elaborati dello studente, ma si è fermamente opposta alla consegna dei titoli di studio del personale docente. L’istituto ha motivato il diniego evidenziando che i titoli delle abilitazioni costituiscono dati personali riservati di terzi e che non sussisteva alcun collegamento logico-giuridico o nesso di strumentalità tra le qualifiche dei professori e la valutazione finale ottenuta dal figlio.

I motivi del ricorso dei genitori al giudice amministrativo

Di fronte al rifiuto della scuola, i genitori si sono rivolti al TAR chiedendo l’annullamento del diniego e l’ordine di ostensione delle abilitazioni dei docenti. Nel ricorso sono state lamentate presunte violazioni della Legge 241/1990 sulla trasparenza, del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e dei principi costituzionali di buon andamento dell’azione amministrativa. La tesi della famiglia era che la verifica dei titoli dei professori fosse indispensabile per accertare la regolarità del procedimento valutativo che aveva condotto al voto di 7/10.

La decisione del TAR: assenza di nesso di strumentalità

I giudici amministrativi hanno respinto integralmente il ricorso, confermando la piena legittimità dell’operato della scuola. Nella sentenza viene ribadito che, anche nell’ipotesi di accesso difensivo (art. 24, comma 7, L. 241/1990), l’ostensione dei documenti richiede la prova di un rigoroso nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione pretesa e la situazione giuridica da tutelare. Nel caso specifico, ottenere i titoli di abilitazione dei docenti non è in alcun modo funzionale all’azione promossa dai genitori, la quale mira a modificare in melius il voto dell’alunno.

Discrezionalità tecnica della scuola e no al “controllo datoriale” dei genitori

Il Tribunale ha sottolineato che i voti scolastici dipendono esclusivamente dalla preparazione, dal livello di apprendimento e dai risultati dimostrati dallo studente, valutati secondo l’ampia discrezionalità tecnica del Collegio docenti. L’eventuale verifica dei titoli abilitativi non incide sul merito del giudizio didattico formulato dagli insegnanti.

Infine, il TAR ha fissato un principio chiave a tutela dei lavoratori della scuola: la pretesa di controllare le abilitazioni dei docenti si traduce in un inammissibile controllo datoriale sui dipendenti, funzione che spetta unicamente all’istituzione scolastica e non ai singoli genitori.