La mobilitazione che oggi ha portato in piazza in tutta Italia docenti e personale scolastico, nell’ambito dello sciopero indetto da Flc Cgil e Gilda degli Insegnanti, è destinata a proseguire. A dirlo, intervistato da Sesarete, è il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, che ha fatto il punto sulle proteste ricordando le richieste dei sindacati e dei lavoratori del comparto, avanzate al governo Meloni alle prese con l’approvazione della legge di bilancio, in discussione alle Camere.

“La mobilitazione del personale scolastico non si ferma”, ha detto Giuliani. “Sono stati scongiurati circa settemila tagli dalla legge di bilancio, ma i nodi da sciogliere nella scuola rimangono tanti. Ci sono degli stipendi che sono troppo al di sotto della media europea, c’è un reclutamento con almeno 200mila tra docenti e ATA da assumere, ci sono troppi alunni per classe e i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza non sono stati ben utilizzati per questo motivo”.

Tutte ragioni per cui le proteste sarebbero destinate a proseguire anche nelle prossime settimane, anche con il coinvolgimento di sigle che non avevano aderito alla manifestazione odierna, che ha visto un’ampia partecipazione in tutto il Paese. “Quelli che ho citato solo alcuni dei motivi per cui c’è uno sciopero in corso stamane della Cgil e della Gilda per quanto riguarda la scuola”, ha concluso Giuliani, “che porterà anche gli altri sindacati a continuare con la mobilitazione nell’ambito scolastico”.