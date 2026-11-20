L’Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione del personale scolastico alla transizione digitale. I percorsi, di livello nazionale e internazionale, sono gestiti da scuole polo e supportati dalle équipe formative territoriali. Ogni progetto presentato da una scuola statale può ricevere fino a 500.000 euro e le attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2027. Le candidature vanno inviate da dirigenti scolastici o DSGA sulla piattaforma “Futura PNRR – Gestione Progetti” entro le ore 13:00 del 23 novembre 2026.

Cosa devono prevedere i percorsi

La formazione è rivolta a docenti, dirigenti, DSGA, personale ATA ed educativo di scuole statali e paritarie. I progetti devono includere formazione in presenza, formazione ibrida su intelligenza artificiale, cybersicurezza e didattica personalizzata, e supporto alle équipe territoriali, in coerenza con DigComp 3.0 e con le Linee guida MIM sull’IA. Saranno finanziate le proposte che otterranno più di 75 punti su 100, valutando qualità, esperienze pregresse in ambito IA, gruppo di lavoro e innovazione.

La collaborazione per i corsi con ‘La Tecnica della Scuola’

L’Avviso consente alle scuole polo di collaborare con università, centri di ricerca ed enti di formazione. Per costruire percorsi solidi e coerenti con i riferimenti normativi servono contenuti aggiornati e docenti preparati. La Tecnica della Scuola offre corsi sulla transizione digitale che le scuole possono organizzare per il proprio personale e su misura: monte ore in base alle esigenze delle scuole e con modalità di erogazione online, sincrona o in presenza.

Nell’area Intelligenza Artificiale ed educazione al digitale ci sono AI Literacy, AI Act e Linee guida MIM, DigComp 3.0 e DigCompEdu, AI in aula e strumenti AI per l’educazione. Nell’area Didattica digitale e tecnologie, tecnologie per la didattica, integrazione dell’IA nella didattica STEAM, Coding, Tinkering e Making.

Contattaci per organizzare i corsi

Vuoi formare il personale della tua scuola o inserire i nostri corsi nel tuo progetto? Scrivi a formazione@tecnicadellascuola.it: ti aiuteremo a individuare i percorsi più adatti alle tue esigenze.