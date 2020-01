Il Coding con il nuovo Scratch 3: il corso con tutte le info utili [VIDEO]

Il corso della Tecnica della Scuola Formazione ha l’obiettivo di fornire le competenze per sviluppare in autonomia un percorso laboratoriale di Coding basato su Scratch 3 secondo modalità attive e inclusive attraverso la realizzazione di giochi interattivi, esperimenti scientifici sfruttando le nuove funzionalità di interfacciamento con dispositivi elettronici specificatamente pensati per la didattica, di facile utilizzo, che possono essere inseriti nelle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Design, Matematica).

Scratch è uno degli strumenti più interessanti per sviluppare attività di Coding, è un linguaggio di programmazione a blocchi, gratuito, che insegna a studenti di ogni età le basi della programmazione in una modalità creativa dando spazio ad immaginazione attraverso la produzione di programmi con forte contenuto interattivo.

In Scratch l’utente si troverà ad assegnare funzionalità ad oggetti grafici mediante la realizzazione di programmi costituiti da blocchi grafici funzionali tra essi connessi ed i programmi agiscono su elementi grafici disegnati dall’utente oppure su dispositivi hardware connessi al computer e comandati attraverso Scratch 3.

Saranno svolti 4 incontri in webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore di formazione

> Lunedì 20 gennaio 2020 – Ore 17.00/19.00

> Lunedì 27 gennaio 2020 – Ore 17.00/19.00

> Mercoledì 29 gennaio 2020 – Ore 17.00/19.00

> Venerdì 31 gennaio 2020 – Ore 17.00/19.00

L’obiettivo specifico sarà quello di mostrare come realizzare giochi didattici che abbiano interazioni con il mondo reale al fine di sviluppare nello studente, un pensiero computazionale: ovvero un pensiero che proceda in maniera algoritmica e quindi trovi soluzioni a problemi proposti.