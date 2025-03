Il docente che si era assentato per 300 giorni è stato licenziato: la preside chiude il caso

Il lungo iter disciplinare avviato nei confronti di un docente di un istituto di Treviso si è concluso con il licenziamento definitivo. L’insegnante, 55 anni, era stato assente per oltre 300 giorni negli ultimi due anni scolastici, senza mai completare l’anno di prova per diventare di ruolo. La decisione è stata formalizzata dalla dirigente scolastica che ha seguito l’intera procedura in collaborazione con gli uffici scolastici provinciale e regionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere, il docente aveva ottenuto un anno di aspettativa retribuita nel 2022/2023, ma al rientro, nell’anno scolastico successivo, ha accumulato numerose assenze. Da aprile 2024 ha interrotto completamente la sua presenza a scuola, senza più partecipare alle attività didattiche né alle riunioni di inizio anno. A settembre 2024, al suo ritorno, la preside ha preso in mano la situazione, chiarendo con gli uffici competenti che il docente, ormai assente da mesi, non percepiva più alcuno stipendio.

Consapevole della complessità del caso, la dirigente ha seguito attentamente le procedure per il licenziamento. Dopo aver inviato una diffida formale, intimando al docente di riprendere servizio, ha avviato il procedimento disciplinare che ha portato alla sua definitiva rimozione. L’ufficio scolastico ha notificato l’avviso di licenziamento con quattro mesi di preavviso, termine scaduto senza ulteriori sviluppi.

Il docente, che vive tra Campania e Lazio, non ha mai effettivamente trasferito la sua residenza nel trevigiano, come previsto per completare l’anno di prova. Le sue giustificazioni, legate a difficoltà logistiche e di ambientamento, non sono state ritenute valide dalla scuola. L’ultimo contatto con la preside risale al 14 marzo, quando lo stesso insegnante ha ammesso di essere consapevole dell’esito del procedimento. Il caso si chiude dunque senza possibilità di appello, segnando un precedente significativo nella gestione delle assenze ingiustificate nel sistema scolastico italiano.