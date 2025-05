Il ds può sostituire il dsga assente per malattia, fino ai tre mesi di assenza. Per assenze brevi, sotto i 15 gg, si valuta caso per caso.

La normativa di riferimento per quanto riguarda la sostizuzione del dsga di una scuola, assente per un periodo inferiore ai tre mesi, è il CCNL scuola 2019-2021 entrato in vigore dal 18 gennaio 2024. A tal proposito c’è un orientamento applicativo dell’ARAN che risponde ad una domanda posta da una scuola che si è trovata nella condizione di sostituire il proprio Dsga per un’assenza inferiore ai 15 giorni. La risposta dell’ARAN è a più ampio respiro, specificando i vari casi possibili di sostituzione del dsga.

Sostituzione del dsga da parte del ds

La domanda presentata all’ARAN è la seguente:

“In base al CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 può il DS procedere a sostituire il titolare di incarico DSGA assente per meno di 15 giorni?“

Nella risposta l’ARAN specifica che l’art. 57 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha ridisciplinato la sostituzione del titolare di incarico DSGA. Tale articolo, al comma 1, prevede la sostituzione c.d. “breve” del DSGA nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa. Tale incarico di sostituzione non può comunque eccedere la durata massima di tre mesi continuativi, incluse le proroghe. La norma in esame consente al DS di decidere se sostituire o meno il DSGA per periodi di assenza inferiori o pari a 15 giorni, valutando di volta in volta se tale assenza comprometta o meno il corretto funzionamento della scuola. Nel caso in cui, invece, l’assenza sia superiore a 15 giorni, di norma il DS procede al conferimento di un incarico temporaneo ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 18/01/2024 Istruzione e ricerca, salva l’eventuale valutazione che tale assenza – a volte lievemente superiore al limite previsto dal contratto – sia tale da non compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica e non comporti un aggravio di lavoro e/o assunzioni di responsabilità per il restante personale.

Impossibile la rinucia all’incarico

Una delle tematiche che ha infiammato il dibattito sul rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 in tema di personale Ata, è certamente l’irrinunciabilità, da parte dell’assistente amministrativo incaricato alla sostituzione del dsga assente per malattia, da parte del dirigente scolastico. Appare interessante la seguente risposta dell’ARAN nello specificare l’orientamento applicativo riguardante la rinunciabilità all’incarico da parte del titolare della seconda posizione economica.

L’Aran specifica che il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 ha disciplinato un nuovo sistema di classificazione professionale del personale ATA della Scuola che offre vari strumenti di valorizzazione del personale in servizio. Tra questi è stata confermata e potenziata la valorizzazione del maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, prevedendo la possibilità di riconoscere una maggiorazione del trattamento economico – denominata posizione economica (1 per l’area dei Collaboratori, 1 per l’area degli Operatori, 2 per l’area degli Assistenti) attribuita sulla base di una graduatoria di merito redatta in base alla valutazione conseguita al termine di un apposito corso di formazione diretto a tutto il personale che potrebbe concorrere alla selezione, integrata, a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio. Quindi, tenuto conto che il conferimento della posizione economica dovrebbe testimoniare una maggiore competenza acquisita dall’assistente amministrativo, la scelta in merito all’assistente a cui conferire l’incarico di sostituzione del DSGA dovrebbe naturalmente ricadere in primis sul titolare della seconda posizione economica, a seguire sul titolare della prima posizione economica e, infine, sull’assistente che non gode di alcuna posizione economica. L’ordine di scelta appena indicato, in ogni caso, non rappresenta un obbligo per il DS, il quale potrebbe ritenere che seppure siano presenti assistenti amministrativi in possesso di due o una posizione economica, vi siano in servizio altri assistenti amministrativi in possesso di maggiori capacità e competenze necessarie per la sostituzione del DSGA. A tal riguardo si rileva che sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale ATA. Si ricorda, inoltre, che il conferimento di incarico non è soggetto a rinuncia da parte del soggetto individuato.