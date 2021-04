Il prossimo a.s. 240mila supplenti? Elenco dei posti vacanti regione per regione [TABELLA e VIDEO]

Il tema delle cattedre vacanti in vista di settembre rimane uno dei punti cardine della gestione Bianchi. Le assunzioni dei precari continuano a non mettere d’accordo le varie parti e i posti vacanti previsti per settembre, secondo il ministero, saranno molti di più dello scorso anno.

Tra posti vacanti e pensionamenti, saranno oltre 100mila i posti da coprire, con una netta prevalenza al Nord (40mila tra Lombardia, Veneto e Piemonte). La Flc Cgil riporta la seguente tabella con i dati Regione per Regione.

REGIONE POSTI VACANTI PENSIONAMENTI POSTI DA COPRIRE ABRUZZO 621 799 1.420 BASILICATA 346 459 805 CALABRIA 1.100 1.684 2.784 CAMPANIA 2.969 4.273 7.242 EMILIA ROMAGNA 5.920 2.053 7.973 FRIULI 1.518 625 2.143 LAZIO 5.982 3.128 9.110 LIGURIA 2.461 843 3.304 LOMBARDIA 16.029 5.110 21.139 MARCHE 1.344 875 2.219 MOLISE 190 184 374 PIEMONTE 7.776 2.207 9.983 PUGLIA 2.401 2.754 5.155 SARDEGNA 2.177 1.259 3.436 SICILIA 1.935 3.732 5.667 TOSCANA 5.196 1.853 7.049 UMBRIA 791 523 1.314 VENETO 7.578 2.679 10.257 TOTALE 66.334 35.090 101.424

A questi vanno aggiunti 5.000 posti su sostegno e 1.000 posti di scuola dell’infanzia che incrementano l’organico di diritto dal 1 settembre 2021. Il totale arriva così a 107.424 cattedre.

Bisogna poi considerare le deroghe su sostegno (quest’anno 77.600) e altri 14.142 posti di organico di fatto. C’è poi l’organico Covid che, se verrà confermato, porterebbe le supplenze a quota 240mila.

