Il referente Covid a scuola deve essere personale sanitario

In Regione Lombardia è stata presentata una mozione del gruppo Pd, con la quale viene chiesto che delle questioni legate al Covid all’interno delle scuole se ne deve occupare “solo personale sanitario”.

Il gruppo dem chiede che la Giunta si impegni “a individuare come referenti scolastici del Sars-CoV-2, in ogni singola sede di struttura scolastica e nei servizi educativi dell’infanzia della regione, esclusivamente personale sanitario, in modo che a interfacciarsi con il Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria delle Ats e a gestire i protocolli sanitari siano figure qualificate, alle quali assegnare anche attività di prevenzione ed educazione sanitaria nelle scuole”.

“Le scuole devono ripartire garantendo sicurezza e tranquillità alle famiglie”, mentre si corre il rischio che “ragazzi, insegnanti e altro personale non docente incorrano in forme influenzali stagionali, abbiano necessità di vaccinazioni, soffrano di problematiche usuali nella popolazione scolastica. Serve, perciò, un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico, oltre che una stretta sorveglianza sull’adeguato utilizzo dei dispositivi di protezione e dei metodi di sanificazione della struttura. Ma soprattutto è necessario un tempestivo e adeguato trattamento dei casi sospetti”.

Per questo, secondo i dem, il referente scolastico non può essere un docente e, considerato che è data facoltà alle regioni di definire i principi e le modalità dell’offerta sanitaria, “questa figura non può che appartenere al personale sanitario, cioè qualcuno che sa come muoversi, tiene facilmente i rapporti con l’Ats di riferimento e si occupa, tra le altre cose, anche di vaccinazioni”.