Il Valore della Conoscenza: l’editoria scolastica a sostegno della Scuola e del sistema Paese

L’Associazione Italiana Editori presenterà al convegno dal prossimo 29 maggio a Roma “Il valore della conoscenza”, una fotografia scattata all’editoria scolastica, da sempre una delle componenti strategiche della comunità educativa, capace di rispondere a bisogni formativi diversi, di promuovere innovazione, inclusione e crescita professionale.

È quel settore dell’editoria che secondo l’AIE contribuisce ogni giorno a rendere possibile l’apprendimento, attraverso le persone, le competenze e i processi che stanno dietro alla realizzazione di strumenti didattici pensati per rispondere concretamente ai bisogni di studenti, insegnanti e famiglie.

Il convegno, a cui è possibile iscriversi per seguirlo anche in streaming, sarà un’occasione per riflettere insieme a rappresentanti del mondo scolastico e istituzionale, sul legame tra contenuti, innovazione e qualità dell’insegnamento.

La fotografia dell’editoria scolastica

I dati sull’editoria di varia rielaborati dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori su rilevazione di NielsenIQ-GfK riguardano per la prima volta quelli relativi all’editoria scolastica e al settore universitario professionale.

La ricerca dell’AIE parte da un dato fondamentale: si sono già persi quasi 600mila studentesse e studenti negli ultimi dieci anni solo nelle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado e si prevede un calo ulteriore di 1,2milioni di alunni nei prossimi dieci (scuole paritarie escluse).

Nel frattempo sono aumentati i contenuti didattici digitali che arricchiscono il libro di carta, che rimane ancora centrale. Inoltre, sono aumentati anche gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e gli insegnanti, soprattutto quelli di sostegno, e tutto ciò richiede la creazione di contenuti didattici personalizzati per una pedagogia sempre più inclusiva.

Il convegno

Il convegno del prossimo 29 maggio sarà anche l’occasione per fare incontrare il punto di vista degli editori, il loro vissuto della scuola, le idee su come studiano i ragazzi e le ragazze italiane in base a come usano i libri e i contenuti da loro prodotti con quello di docenti e dirigenti scolastici.

Durante l’evento sarà presentato anche il volume di Ipsos dal titolo “Il libro di testo: analisi del suo valore nell’ecosistema didattico”. La ricerca è stata condotta su 700 docenti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e attraverso due focus group con dirigenti scolastici, sempre di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, Istituti comprensivi e Istituti di Istruzione Superiore.



Le due ricerche, quella dell’AIE e quella di Ipsos, saranno la base per due tavole rotonde di confronto, con al centro il ruolo dell’editore scolastico non solo come produttore di libri di testo, ma soggetto chiave nel supporto all’apprendimento, anche personalizzato, nella ricerca pedagogica, nell’innovazione didattica, nella formazione degli insegnanti.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Roberta Amendola. Interverranno tra gli altri Antonello Giannelli (presidente dell’Associazione Nazionale Presidi) Roberto Ricci (presidente di Invalsi – in collegamento da Parigi) e lo scrittore Giuseppe Festa.

Seguirà la presentazione de “L’Osservatorio AIE sul mondo della scuola e sull’offerta editoriale” a cura del responsabile dell’ufficio studi dell’Associazione Giovanni Peresson.

A concludere l’evento sarà l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Per saperne di più e iscriversi anche in streaming https://ilvaloredellaconoscenza.aie.it/wp-content/uploads/2025/05/PROGRAMMA-REGISTRATI-1.pdf