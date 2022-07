Immissioni in ruolo 2022, il Mef ha autorizzato quasi 95mila assunzioni, ecco il contingente annuale

Da fonti della Tecnica della Scuola pare che in queste ore i sindacati abbiano incontrato il ministero, venendo a conoscenza del fatto che il Mef avrebbe autorizzato un contingente annuale di posti che oscilla tra le 94mila e le 95mila assunzioni, circa 30mila in più rispetto a quelle che aveva prospettato il ministro Bianchi.

Nei prossimi giorni verrà resa pubblica la ripartizione regionale e provinciale.

Ma sarà davvero possibile raggiungere queste cifre in fatto di immissioni in ruolo? Ne parla oggi il nostro esperto di normativa scolastica, Lucio Ficara: “In attesa di conoscere, nei prossimi giorni, il contingente delle immissioni in ruolo 2022-2023, possiamo senza dubbio dire che un 50% dei posti disponibili per il ruolo, andranno alla fase ordinaria ovvero alle graduatorie di merito dei concorsi ordinari ancora in vigore. L’altro 50% è riservato alle GaE ovvero alle graduatorie ad esaurimento provinciali,” spiega l’esperto.

“Bisogna ricordare – aggiunge – che, per quanto riguarda le graduatorie di merito regionali dei concorsi ordinari attualmente in vigore, abbiamo le GM 2016, con tutti i posti vacanti e disponibili; poi abbiamo le GM 2018, che, è bene specificare, qualora residuino posti dopo avere utilizzato le GM 2016, verranno utilizzate per il 60% dei posti; di seguito abbiamo la fascia aggiuntiva delle GM 2018, nel caso residuino posti dalla GM 2018; infine le GM concorso ordinario 2020 e le GM del concorso straordinario 2020”.

“Per quanto riguarda i posti di sostegno – conclude – se dovessero residuare posti dalle GaE e anche dalle GM, allora si passa alla I fascia sostegno delle GPS”.