Immissioni in ruolo a.s. 2020/21: procedure da concludere entro il 27 agosto, dal 28 via alla call-veloce

Tutte le istruzioni operative riguardanti le immissioni in ruolo all’a.s. 2020/21 sono contenute nell’allegato A al DM 91 dell’8 agosto, con il quale è stato autorizzato il contingente di 84.808 posti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Tempistiche

Le tempistiche sono piuttosto stringenti.

In questi giorni i vari USR hanno dato il via alla procedura telematica per esprimere le preferenze.

Dopodiché le tempistiche previste sono le seguenti:

Le procedure si dovranno concludere entro il 27 agosto . Gli USR dovranno comunicare i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare l’istanza per la cosiddetta call-veloce.

. Gli USR dovranno comunicare i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare l’istanza per la cosiddetta call-veloce. Le domande per la call-veloce saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1 settembre 2020 .

saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso . Entro il 2 settembre 2020 gli USR pubblicheranno gli elenchi degli aspiranti che hanno presentato la domanda.

gli USR pubblicheranno gli elenchi degli aspiranti che hanno presentato la domanda. Entro il 7 settembre 2020 gli USR disporranno le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre.

Terminate le immissioni in ruolo della procedura della “call veloce”, dovranno essere avviate immediatamente le operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), da concludersi entro il 14 settembre 2020.

Come avverranno le immissioni

Le immissioni in ruolo saranno effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato.

Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle graduatorie ad esaurimento. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva.

LEGGI ANCHE:

TUTTA LA NORMATIVA:

Decreto ministeriale 91 – 8 agosto 2020

Contingenti Regionali per nomine Docenti as202021_0708020

Prospetti Disponibilità ed Esuberi Provinciali per nomine_202021

Allegato A Istruzioni Operative nomine 2020_2021

Allegato B Prospetti Disponibilità per scuola per nomine_202021_28luglio Allegato C posti 2020.21 procedura straordinaria secondaria

Allegato D posti 2020.21 Ordinario secondaria

Allegato E posti ordinario infanzia e primaria 2020-21