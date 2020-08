Immissioni in ruolo 2020/21, procedura informatizzata: scadenze nelle varie Regioni

Con la Decreto ministeriale 91 – 8 agosto 2020 il M.I. ha trasmesso:

i prospetti contenenti il contingente assegnato a livello regionale;

i prospetti elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo di posto riportanti disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità;

i prospetti le tabelle contenenti i posti relativi alle procedure concorsuali recentemente avviate che dovranno essere accantonate per l’a.s. 2020/21 nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata (allegati C, D ed E);

le istruzioni operative (Allegato A).

Le operazioni di immissione in ruolo del personale docente, per l’a.s. 2020/21, saranno effettuate, esclusivamente, attraverso modalità telematica, per tutte le classi di concorso e tipologie di posto.

I candidati interessati dovranno compilare ed inoltrare le domande, accedendo al servizio “Istanze on line”, sulla home page privata, all’area “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia/classe di concorso/tipo di posto”.

Gli USR hanno in proposito già avviato le procedure e i tempi sono ristrettissimi.

Riportiamo di seguito gli ultimi avvisi pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, invitando comunque il personale interessato a fare riferimento ai siti ufficiali.

ABRUZZO

Avvisi sulle nomine in ruolo

BASILICATA

Posti disponibili per le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado nella regione Basilicata A.S. 2020.2021

CALABRIA

Nomine in ruolo personale docente a.s. 2020-2021 e Nuove funzioni SIDI di Informatizzazione Nomine in Ruolo e Guida operativa – avviso del 10/08/2020

CAMPANIA

Immissioni in ruolo a.s. 2020/21 – concorsi 2016 e 2018 – apertura istanza ADEE GMRE 2018 e integrazione elenco convocati – avviso del 13/08/2020

Immissioni in Ruolo Personale Docente A.S. 2020/21 – Disponibilità – avviso del 12/08/2020

EMILIA ROMAGNA

Operazioni finalizzate all’assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato scuola dell’INFANZIA, scuola PRIMARIA e scuola SECONDARIA di I e II grado – Anno scolastico 2020/21 – avviso dell’11/08/2020

FRIULI VENEZIA GIULIA

La prima fase per l’espressione della preferenza della classe di concorso e della provincia sarà aperta dal 14 al 17 agosto.

AVVISO – Convocazione ai fini dell’espressione della preferenza a distanza per le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2020/21 dalle graduatorie di merito dei concorsi e dalle GAE –avviso del 13/08/2020

Calendario procedura informatizzata per scelta classe di concorso e provincia – Immissioni in ruolo personale docente da graduatorie di merito – avviso del 13/08/2020

Decreto riparto contingente regionale immissioni in ruolo ripartito tra scuole con lingua d’insegnamento italiana e scuole con lingua d’insegnamento slovena – a.s. 2020/21 – decreto del 12/08/2020

LAZIO

Le immissioni in ruolo avverranno con la seguente tempistica:

• fase 1 – da giovedì 13 agosto 2020 sino a domenica 16 agosto 2020 sarà possibile ordinare le province secondo le proprie preferenze. Possono partecipare i soli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari banditi nel 2016, di quelli straordinari banditi nel 2018 e delle relative fasce aggiuntive di recente costituzione, nonché nelle graduatorie a esaurimento;

• fase 2 – da martedì 18 agosto sino venerdì 21 agosto sarà possibile ordinare le sedi secondo le proprie preferenze, scegliendo tra quelle disponibili nella provincia ottenuta, eventualmente anche d’ufficio, al termine della fase 1. Potranno partecipare gli aspiranti che hanno diritto a partecipare alla fase 1.

Prot. n. 1969 del 12/08/2020 AVVISO – Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2020/2021 da GM16, GM18, GAE e fasce aggiuntive

13/08/2020 – Turni convocazioni GM Lazio

Prot. n. 22095 del 13-08-2020 AVVISO – Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2020/2021 da GM16, GM18, GAE e fasce aggiuntive

LIGURIA

Funzioni aperte fino al 13 agosto.

Operazioni propedeutiche al reclutamento per l’a.s. 2020/2021 GM 2016, GM 2018 e fasce aggiuntive – avviso del 10/08/2020

MARCHE

Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021. Avviso preliminare sulla nuova procedura 10/08/2020

Assunzioni a tempo indeterminato dalla graduatoria di merito concorsuale ex decreto direttoriale 1546/2018 del personale docente della scuola primaria su posti ad indirizzo montessoriano. In linea l’Avviso relativo allo svolgimento delle operazioni. L’accettazione e l’elenco delle preferenze (modello 1) entro le ore 23,59 del 16 agosto.

decreto direttoriale di ripartizione del contingente tra i due canali di reclutamento.

Assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito concorsuali del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria. In linea l’Avviso relativo allo svolgimento delle operazioni (dal 12 al 16 agosto).

Assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito concorsuali del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso AC24 – AC25 (lingua spagnola primo e secondo grado), A045 (scienze economico-aziendali) e ADSS (sostegno secondo grado). In linea l’Avviso relativo al calendario e allo svolgimento delle operazioni.

Assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito concorsuali del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A010 (discipline grafico‐pittoriche), A017 (disegno e storia dell’arte secondo grado), A037 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica), A052 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali), AA24 – AA25 (lingua francese primo e secondo grado), AB24 – AB25 (lingua inglese primo e secondo grado), AD24 – AD25 (lingua tedesca primo e secondo grado), AI24 (lingua cinese). In linea l’Avviso relativo al calendario e allo svolgimento delle operazioni.

Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento. Indicazioni sulla procedura di rinuncia al ruolo valevole per tutte le classi di concorso e per ogni ordine e grado.

Assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie di merito concorsuali del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di concorso A030-A060 (scuola secondaria di primo grado) e A009-A018-A019-A050-A054-AI55 (scuola secondaria di secondo grado). In linea l’Avviso relativo al calendario e allo svolgimento delle operazioni.

LOMBARDIA

Ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’a.s. 2020/21 tra le province della Lombardia e tra le graduatorie concorsuali e le Graduatorie ad Esaurimento – nota dell’11/08/2020

PIEMONTE

Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente AS 2020/21 – Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con D.D.G. n. 106/2016, DDG 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018 e D.M. 40/2020 (fasce aggiuntive) – nota del 12/08/2020

PUGLIA

Le convocazioni virtuali dei candidati presenti nelle graduatorie di merito della regione Puglia, relative alla scelta dell’ordine di preferenza fra le varie province ed eventualmente sulle classi di concorso (in caso di presenza in più graduatorie) sono attive fino al 14/08/2020.

Operazioni di assunzione in ruolo per l’a.s. 2020/2021 – assunzioni a tempo indeterminato da graduatorie di merito ai sensi del dm n. 91 del 08/08/2020 e della nota a00dgper 23825 del 07/08/2020, nonché del d.d.g. n. 21127 del 11/08/2020 e ss.mm. al fine della scelta della provincia – avviso dell’11/08/2020

SARDEGNA

Avviso assunzioni a tempo indeterminato personale docente dalle graduatorie dei concorsi Regionali a.s. 2020/21 classi di concorso A028 e BC02 – nota del 120 agosto 2020

Decreto ripartizione immissioni in ruolo 20 -21 prot. n.11281 del 12/08/2020

Allegato al Decreto di ripartizione nomine in ruolo 2020/2021 riparto G.M – GAE

UMBRIA

Avvisi per le nomine in ruolo

SICILIA

Immissioni in ruolo del personale docente con posti accantonati (scadenza 13/08/2020) – avviso e contingente

Procedura informatizzata (scadenza 16/08/2020) – avviso ed elenco candidati.

TOSCANA

Funzioni chiuse il 12/08/2020 – avviso

VENETO

Assunzioni a tempo indeterminato personale docente Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di I e di II grado dalle graduatorie di Merito dei concorsi regionali e dalle G.A.E. a.s. 2020/21 – Procedura informatizzata aperta fino al 17/08/2020