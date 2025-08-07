Immissioni in ruolo Ata 2025/2026, pubblicato decreto: 10.348 assunzioni – PDF

Si è svolta lunedì 4 agosto, l’informativa del Ministero ai sindacati riguardante le assunzioni del personale ATA per l’a.s. 2025/26. L’Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali di aver ottenuto dal MEF l’autorizzazione ad assumere anche oltre limite del turn-over, recuperando in tal modo oltre 500 posti relativi ai pensionamenti tardivi per le assunzioni del 2024/25.

Oggi, 7 agosto, è stato pubblicato il decreto relativo alle immissioni in ruolo Ata.

I numeri

Saranno possibili nel complesso 10.348 assunzioni, 824 delle quali riguardanti il profilo di Dsga. Pertanto, abbiamo un totale di 9.524 unità da attribuire ai restanti profili del personale ATA. In attesa della consueta nota di indicazioni operative e di una più dettagliata ripartizione per province, è stata resa disponibile la suddivisione per regioni e per profilo professionale delle 10.348 assunzioni.

Come si può vedere, il numero dei posti vacanti supera abbondantemente quello delle assunzioni autorizzate, per le quali è tuttora operante il vincolo che le limita alla semplice copertura dei pensionamenti.

