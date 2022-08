Immissioni in ruolo Dirigenti scolastici, 317 posti disponibili in 13 regioni: istanze per le preferenze disponibili dal 9 al 12 agosto

Immissioni in ruolo Dirigenti scolastici, 317 posti disponibili in 13 regioni: istanze...

Per le immissioni dell’a.s. 2022/2023, risultano vacanti e disponibili 317 posti di dirigente scolastico nelle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, per i quali è stata concessa autorizzazione all’immissione in ruolo.

Questi nel dettaglio i posti disponibili:

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito, potranno indicare l’ordine di preferenza tra le 13 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dal 9 agosto 2022 e fino alle ore 23.59 del 12 agosto 2022.

Le assegnazioni saranno effettuate orientativamente il 16 agosto e a seguire gli UUSSRR attiveranno le procedure di competenza per la scelta delle sedi.

I candidati che non presenteranno l’istanza verranno assegnati ai ruoli regionali d’ufficio.