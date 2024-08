Immissioni in ruolo docenti e ATA, decorrenza dei contratti è 1° settembre anche se è domenica: chiusura della scuola è causa di forza maggiore

In relazione alla coincidenza della data inizio dell’anno scolastico con la giornata domenicale, la decorrenza da assegnare ai contratti stipulati entro il 31 agosto 2024 è quella del 1° settembre, data di inizio dell’anno scolastico 2024/2025; la circostanza che tale data coincida con la domenica – e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio – configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali.

A chiarirlo è il Ministero, con la nota 130813 del 28 agosto 2024, con la quale ha fornito istruzioni operative per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e ATA immesso in ruolo per l’a.s. 2024/25.

La nota fornisce anche ulteriori chiarimenti.

Superamento anno di formazione e prova

Con riferimento ai docenti che devono sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato in quanto hanno superato l’anno di formazione e prova a seguito della nomina a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 sulla base della procedura ex art. 5, commi da 5 a 12, dl n. 44/2023, e che si trovano in assegnazione provvisoria, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato è predisposto dall’istituto scolastico di titolarità del docente.

Uso di Sigillo per la sottoscrizione dei contratti

Per la sottoscrizione dei contratti del personale della scuola, è possibile utilizzare la piattaforma ministeriale di firma elettronica avanzata (FEA) denominata “Sigillo”. Per quanto attiene ai contratti del personale per supplenze brevi ed a tempo determinato la FEA, è già stata integrata nelle funzioni di gestione giuridica e retributiva disponibili in SIDI.

Nel caso delle altre tipologie contrattuali è comunque possibile utilizzare le funzioni disponibili sotto la voce di menù “Firma Digitale->Sigillo Gestione-Firma Elettronica Avanzata”, attraverso i seguenti passi operativi:

la segreteria scolastica predispone il contratto di assunzione in formato digitale pdf e lo carica sulla piattaforma, selezionando la modalità “firma multipla”, specificando i nominativi dei due firmatari, che potranno essere ricercati mediante codice fiscale, ed inserendo le altre informazioni richieste;

è necessario indicare dove posizionare le firme all’interno del contratto, cosa che potrà essere effettuata manualmente dall’utente o in modo automatico dal sistema, in coda al documento;

una volta completato il caricamento del contratto sulla piattaforma, entrambi i contraenti riceveranno una e-mail di notifica al proprio indirizzo di posta elettronica, conosciuto dal sistema SIDI, all’interno della quale sarà presente un link per accedere alla sezione della piattaforma che consente l’apposizione della FEA;

i firmatari, dopo aver acceduto al sistema, dovranno dichiarare la presa visione del contratto e potranno firmarlo, effettuando una nuova autenticazione con SPID o CIE;

il contratto firmato da entrambi i soggetti potrà essere scaricato dal sistema e la segreteria potrà provvedere alla protocollazione e alla conservazione dello stesso con i sistemi locali già in suo possesso.

La piattaforma consente il monitoraggio delle operazioni e la verifica dell’avvenuta sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

